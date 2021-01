Twitter lukker Trumps profil permanent

Donald Trump har pippet for sidste gang til sine mange millioner følgere på Twitter.

Natten mellem fredag og lørdag dansk tid skriver Twitter i en pressemeddelelse, at de lukker permanent for præsidentens profil efter urolighederne i Washington onsdag.

Ifølge det sociale medie er årsagen til lukningen, at Donald Trump har opildnet til vold, og at de frygter, at det vil ske igen.

- Efter en tæt gennemgang af nye tweets fra @realDonaldTrump-profilen og deres kontekst - specifikt hvordan de er blevet modtaget og handlet på, både på og udenfor Twitter - har vi suspenderet brugeren permanent på grund af risikoen for yderligere opfordring til vold, skriver Twitter.

Trump vil ikke deltage i Bidens indsættelse

To tweets fældede ham

Twitter specificerer i en pressemeddelelse, at det er to nylige tweets, der er årsagen.

8. januar 2021 - to dage efter urolighederne brød ud - tweetede Donald Trump følgende:

’De 75.000.000 fantastiske amerikanske patrioter, der stemte på mig, AMERICA FIRST, og MAKE AMERICA GREAT AGAIN, vil få en gigantisk stemme langt ind i fremtiden. De vil ikke blive disrespekteret eller behandlet uretfærdigt på nogen måde, under nogen omstændigheder!!!”

Kort efter skrev præsidenten desuden:



”Til alle dem der har spurgt, jeg kommer ikke til indsættelsen 20. januar.”

Ifølge Twitter skal præsidentens udtalelser læses i sammenhæng med de seneste begivenheder i Washington samt de 'måder, hvorpå præsidentens udsagn kan blive mobiliseret af forskellige målgrupper, herunder opildne til vold'.

Udtalelserne skal desuden ses i sammenhæng med 'opførslen fra denne konto (Donald Trumps, red.)' mere generelt indenfor de seneste uger.

Time for time: Sådan forløb dramaet i Washington