Twitter markerer for første gang Trump-opslag som vildledende

Det sociale medie Twitter har for første gang markeret et opslag fra USA's præsident, Donald Trump, som vildledende.

Det fremgår af præsidentens Twitter-side natten til onsdag dansk tid.

Trump har efter få timer skudt igen og lover, at han vil gribe ind, mens han beskylder det sociale medie for at knægte ytringsfriheden og blande sig i præsidentvalget.

Opslaget, som kontroversen handler om, påstår, at brevstemmer vil føre til valgsvindel.

- Der er ingen chance (ingen!) for, at brevstemmer vil føre til noget andet end gennemgribende svindel, står der i Trumps opslag fra 26. maj.

Under opslaget har Twitter sat et udråbstegn og en blå tekst, hvor man opfordres til at få 'fakta om brevstemmer'.

Den henviser til en ny tekst, hvor der står, at præsidenten 'fejlagtigt påstår, at brevstemmer vil føre til valgsvindel', og at brevstemmer ifølge eksperter kun sjældent er forbundet med valgsvindel.

Hidtil har Twitter holdt sig tilbage fra at gøre noget ved fornærmelser eller anklager fra Trump, der har kunnet tilbagevises.

Men dette opslag er blevet markeret på baggrund af en nyligt udvidet politik på området.

- For at understøtte den offentlige debat er vores mål at gøre det let at finde troværdig information på Twitter og at begrænse spredningen af potentielt skadeligt og vildledende indhold, siger to Twitter-ledere ifølge nyhedsbureauet AFP om ændringen.

Trump skriver på det sociale medie, at det er en indgriben i ytringsfriheden, som han 'som præsident ikke vil tillade'.

- Twitter blander sig nu i præsidentvalgkampen 2020, skriver han.

Ifølge Reuters er 'undertrykkelse af vælgere' forbudt i Twitters retningslinjer.

Men selskabet afviser, at Trumps tweet skulle falde ind under den kategori.

Spørgsmålet om brevstemmer ved præsidentvalget til november 2020 er blevet mere og mere aktuelt. Valgdatoen rykker fortsat nærmere, mens coronavirus endnu raser verden over.

Trumps tweet kommer, efter at Californiens guvernør, Gavin Newsom, tidligere på måneden underskrev en bekendtgørelse om at udvide brugen af brevstemmer på grund af coronakrisen.

Det har mødt stor modstand fra republikanere, som har indgivet et søgsmål for at få den annulleret og kaldt den et 'uforskammet forsøg på magttilegnelse'.

Trump skyder i lighed med sine partifæller også efter Californien i sit nye tweet.

- Californiens guvernør sender stemmesedler ud til millioner, og enhver der bor i staten, uanset hvem de er, eller hvordan de kom dertil, vil få én, skriver Trump.

Også den påstand imødegår Twitter.

- Faktisk vil kun registrerede vælgere modtage brevstemmer, konstateres det.

Tidligere denne måned har en sag om nyhedsværten Joe Scarborough pustet til debatten om faktatjek af Trumps tweets.

Præsidenten har flere gange henvist til beskyldninger om, at Scarborough skulle have været involveret i et påstået drab på sin assistent for 20 år siden.

Assisten døde dog ifølge myndighederne af en blodprop, og politiet fandt intet mistænkeligt.