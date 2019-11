Tyrkiet advarer: IS-krigere til Europa inden nytår

Tyrkiet planlægger at sende 'de fleste' af de Islamisk Stat-tilhængere, som tilbageholdes i landet, tilbage til deres hjemlande inden nytår.

Det oplyser Tyrkiets indenrigsminister, Suleyman Soylu, til nyhedsbureauet Reuters.

Den tyrkiske regering oplyser, at den har tilbageholdt 287 militante fra det nordøstlige Syrien, hvor tyrkiske tropper i oktober indledte en offensiv.

Derudover har Tyrkiet flere hundrede personer, der mistænkes for at være involveret i jihadisme, i sin varetægt.

Udmeldingen kommer, godt en uge efter at Tyrkiet begyndte at hjemsende Islamisk Stat-tilhængere.

Mandag i sidste uge ankom den danske Islamisk Stat-kriger Ahmad Salem el-Haj til Danmark efter at være blevet sendt hjem fra Tyrkiet.

Han er indtil videre den eneste dansker med forbindelser til den militante organisation, som Tyrkiet har sendt til Danmark.

Tyrkiet planlægger i denne uge at hjemsende seks eller syv til blandt andet Irland og Holland, der mistænkes for at have forbindelser til Islamisk Stat.