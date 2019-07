Tyrkiet modtager kontroversielt våbensystem

Tyrkiet har modtaget den første sending af et nyt russisk missilforsvar, som landet havde bestilt.

Det bekræfter det tyrkiske forsvarsministerium ifølge AP.

Luftforsvar-systemet, kaldet S-400, er ifølge ministeriet ankommet til en luftbase nær Ankara.

Beslutningen om at købe det russiske forsvarssystem er taget, på trods af at Tyrkiet er medlem af NATO. Det har derfor heller ikke just været vel modtaget hos USA, at tyrkerne angiveligt har valgt at bruge over hvad der svarer til 13 milliarder kroner på at købe våben af USA og NATOs rivaler fra Rusland.

S-400 i forbindelse med en opvisning i Moskva i 2015. Foto: Соколрус/Wikimedia Commons

Således har USA tidligere kraftigt anmodet Tyrkiet om at trække sig fra aftale med trussel om, at USA vil indføre økonomiske sanktioner mod Tyrkiet, hvis de ikke trækker sig.

Desuden lyder det fra USA, at missilforsvaret ikke er kompatibelt med NATOs systemer, og at det er en trussel mod kampflyet F-35. USA har samtidig tidligere meldt til Tyrkiet, at landet ikke vil få lov til at deltage i F-35-programmet, hvis man laver en aftale med russerne.

Aftalen mellem Tyrkiet og Rusland er den første af sin art mellem Rusland og et NATO-land, og det slår derfor alvorlige sprækker i forholdet mellem Tyrkiet og NATO.

Tyrkiet har tidligere afvist at give sig for de amerikanske krav, idet de mener at valget af missilforsvar er et spørgsmål om national suverænitet. De har forsvaret valget med, at de fik et bedre tilbud fra Rusland, end USA kunne give i forhold til deres Patriot-missilsystem.

Forholdet mellem USA og Tyrkiet er i forvejen på frysepunktet, efter at USA tidligere har indført sanktioner som reaktion på, at Tyrkiet fængslede en amerikansk præst.