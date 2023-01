Tyrkiet: Møde med Finland og Sverige er meningsløst

Som situationen er nu, er det meningsløst for Tyrkiet at holde et Nato-møde med Sverige og Finland, mener den tyrkiske udenrigsminister

De seneste dage har der været store spændinger mellem Tyrkiet og Sverige, efter Rasmus Paludan lørdag brændte en Koran foran Tyrkiets ambassade i Stockholm.

Det fik den tyrkiske præsident, Erdogan, til at sige, at svenskerne ikke kan regne med opbakning fra Tyrkiet i forhold til at blive medlem af Nato.

Nu har Tyrkiets udenrigminister Mevlut Cavusoglu været ude og slukke Sverige og Finlands håb om en hurtig løsning på problemet.

Det skriver norske VG.

- Det er meningsløst at holde møder med Sverige og Finland nu, lyder det kontante melding.

Tirsdag aflyste Tyrkiet et møde med Sverige og Finland, der skulle handle om de to landes Nato-ansøgninger. Nu overvejer Finland ifølge VG at søge medlemskab uden Sverige.

Der har i længere tid været spændinger mellem Tyrkiet og de to Nato-ansøgere, og Rasmus Paludans seneste koranafbrænding er blevet ekstra brænde på bålet.

