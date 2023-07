Tyrkiet sender klar besked til Danmark: Stop det!

Rasmus Paludan er blevet en væsentlig del af diskussionerne om Sveriges medlemskab af Nato, efter at han har brændt en koran af i Stockholm. Men er hans kamp vigtigere end Sveriges Nato-medlemskab? Og er han egentlig ikke bare en nyttig idiot for Tyrkiets præsident? Ekstra Bladet har talt med den kontroversielle politiker, der formentlig ikke er færdig med at brænde koraner af

Danmark bør handle øjeblikkeligt for at forhindre flere koranafbrændinger.

Sådan siger Tyrkiets udenrigsminister, Hakan Fidan, til Danmarks udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen (M), i et telefonopkald lørdag.

Det oplyser en kilde i det tyrkiske udenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters.

For modsat når Paludan går på gaden, så udeblev de voldsomme optøjer tirsdag, og optrinnets to betjente kunne nyde en rooooolig eftermiddag

Fordømmelse

Fidan fordømmer ifølge Reuters de 'fortsatte, afskyelige angreb på Koranen'.

Han har ifølge nyhedsbureauet fortalt Lars Løkke Rasmussen, at det er uacceptabelt at tillade den slags handlinger under dække af ytringsfrihed.

De seneste par uger er der blevet brændt og ødelagt koraner foran ambassader i både København og i den svenske hovedstad, Stockholm.

Det har vakt vrede i flere mellemøstlige lande.

Den 21. juli blev et eksemplar af Koranen brændt af ved Iraks ambassade i København.

Tidligere på sommeren har demonstranter været på gaden i den iranske hovedstad, Teheran, og brændt det svenske flag af. Urolighederne kommer som protest mod flere koranafbrændinger i Sverige. Foto: Wana News Agency/Reuters

Flere afbrændinger

Lars Løkke Rasmussen fordømte efterfølgende afbrændingen.

Tre dage senere fandt endnu en koranafbrænding sted samme sted i hovedstaden.

Det irakiske udenrigsministerium fordømte episoden og skrev i en udtalelse, at myndighederne i EU-landene 'hurtigt bør genoverveje den såkaldte ytringsfrihed og retten til at demonstrere'.

På det sociale medie X, der før hed Twitter, skrev den danske udenrigsminister, at Danmark fordømte afbrændingen.

- Disse provokerende og skamfulde handlinger repræsenterer ikke den danske regerings synspunkter. Appel til alle til at deeskalere – vold må aldrig være svaret, lød det fra Løkke Rasmussen.

Nogenlunde samme budskab er blevet gentaget på Udenrigsministeriets X-profil de seneste dage.