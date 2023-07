Tyrkiet udsteder arrestordre på Rasmus Paludan

Situationen mellem Sverige og Tyrkiet er anspændt, og nu har Tyrkiet udstedt en arrestordre på Rasmus Paludan.

Det skriver TV 2, som henviser til det tyrkiske medie Anadolu.

Den offentlige anklager i Ankara ønsker Paludan anholdt og afhørt for sin rolle i en koranafbrænding, der fandt sted foran den tyrkiske ambassade i Stockholm 21. januar.

Det tyrkiske udenrigsministerium har ifølge det tyrkiske medie meddelt den svenske ambassadør i Ankara Staffan Herrstrom, at Tyrkiet 'på det kraftigste fordømmer denne provokerende handling, som tydeligvis er en hadforbrydelse'.

De har ligeledes meddelt, at 'Sveriges holdning er uacceptabel, og at Ankara forventer, at koranafbrændinger forbydes, og at fornærmelser mod hellige værdier ikke kan forsvares under dække af demokratiske rettigheder'.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Rasmus Paludan og det danske udenrigsministerium. Dette har i skrivende stund ikke været muligt.

Også uro i Irak

Det er ikke kun i Tyrkiet, Sverige er kommet i unåde i forbindelse med koranafbrændinger.

Torsdag kom det frem, at Irak har beordret Sveriges ambassadør i Bagdad til at forlade landet, ligesom de har hjemkaldt deres øverste diplomat i Sverige. Det skete, efter Sverige gav grønt lys til en koranafbrænding foran Iraks Ambassade i Stockholm torsdag.

I den forbindelse skrev Ritzau, at billeder viste svensk politi, som havde afspærret et område i hovedstaden, hvor afbrændingen var varslet. Ifølge Reuters ødelagde en mand en koran ved at sparke til den, men der blev ikke sat ild til den.

Irak har fordømt handlingerne, men samtidig understreget, at man ikke vil tolerere flere koranafbrændinger. Hvis der kommer flere, vil Irak bryde sine diplomatiske bånd til Sverige, lød det tidligere torsdag.

