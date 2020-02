Tyrkiets præsident bebuder minitopmøde om krig i Syrien

Lederne for Tyrkiet, Tyskland, Frankrig og Rusland vil mødes 5. marts for at drøfte situationen i den syriske provins Idlib, hvor mange mennesker meldes på flugt fra bombardementer fra den syriske hær og Rusland.

Det oplyser Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, efter at have talt i telefon med de øvrige tre landes ledere.

- Jeg slog fast, hvor beslutsomme vi er (om Idlib red.) over for Putin i går. Jeg nævnte det også til Merkel og Macron, siger han med henvisning til den russiske præsident, Tysklands forbundskansler og den franske præsident.

- Vi vil mødes igen 5. marts, og vi vil drøfte disse emner, siger han til tilhængere under et besøg i Izmir.

Erdogan nævner ikke, hvor mødet skal finde sted.

- Om Gud vil, så vil vi nå et favorabelt resultat for vores land og vore syriske brødre.

Tidligere på ugen udtrykte Emmanuel Macron og Angela Merkel bekymring for den humanitære situation i Idlib, der ligger i det nordvestlige hjørne af Syrien og grænser op til Tyrkiet.

De bad Vladimir Putin om at hjælpe med til at få stoppet kampene, som ifølge nogle meldinger har drevet over en million mennesker på flugt.

Tyrkiet og Rusland står på hver sin side i den syriske konflikt. Men de har underskrevet en aftale om at nedtrappe konflikten i Idlib.

For nylig optrappede Syriens regering støttet af Rusland offensiven i Idlib og svor, at den ville generobre området.