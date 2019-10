Tysk minister indlagt: Bevidstløs og brækket næse

Angela Merkels økonomiminister Peter Altmaier har brækket næsen og været midlertidigt bevidstløs efter at være væltet ned fra scenen under en tale

Tysklands økonomiminister Peter Altmaier har brækket næsen og været midlertidigt bevidstløs efter at være faldet på vej ned fra scenen til en konference i i Dortmund.

Det skriver Bloomberg.

Peter Altmaier. Foto: Bernd Thissen/Ritzau Scanpix

Han er nu blevet indlagt på et hospital, ministeren skulle have fået flere skrammer i ansigtet foruden den brækkede næse. Faldet skyldes, at den 61-årige minister mistede fodfæstet på vej ned ad trapperne.

'Under omstændighederne klarer han det godt', skriver økonomiministeriet i et skriftlig svar til Bloomberg.

Efter faldet blev publikum bedt om at forlade lokalet, hvorefter ministeren modtog behandling bag tæpper og den tyske minister blev kørt til hospitalet i en ambulance for at få yderligere behandling.

Foto: Ina Fassbender/Ritzau Scanpix

Ministeren var på scenen til en konference om regeringens digitale strategi.

Peter Altmaier er medlem af Angela Merkels regeringsparti CDU. Han har siden 2005 blandt andet siddet som finansminister, miljøminister og indenrigsminister.