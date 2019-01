Tysk politiker forlader parti og starter sit eget: Bruger nazi-symbol i logo

Den tyske politiker André Poggenburg har valgt at forlade Alternative für Deutschland og starter i stedet sit eget parti. Han har valgt et gammelt nazi-symbol som logo

En af de mest kontroversielle politikere i Alternative für Deutschland(AfD) vender partiet ryggen.

André Poggenburg har valgt at forlade partiet med øjeblikkelig virkning for at starte sit eget, da han ikke længere synes, at han er enig i partiets politik.

- Desværre har udviklingen inden for AfD i de seneste uger og måneder vist, at dette ikke længere er mit politiske hjem, skrev han i en mail til partiets ledelse torsdag, som tyske Spiegel har set.

Nazi-symbol

André Poggenburgs nye parti hedder 'Aufbruch deutscher Patrioten', hvilket kan oversættes til 'Opbrud af Tyske Patrioter'.

Poggenburg er kendt for sine kontroversielle udtalelser og meget markante holdninger, særligt i forhold til indvandring. På Twitter skriver han selv, at han er 'imod multi-kultur, islamisering, ligestillings-mani og inklusion.'

Til sit nye parti har han valgt en blå kornblomst som logo. Det lyder måske meget uskyldigt, men lige præcis den blomst har ifølge Spiegel en forbindelse til nazismen, fordi østrigske nazister brugte den som et hemmeligt kendetegn, da hagekorset blev forbudt i Østrig mellem 1933 og 1938.

Den blå kornblomst pryder logoet for Aufbruch deutscher Patrioten, selvom det kritiseres for at have forbindelser til nazisme.

Kornblomsten betragtes stadig i dag som et nazi-symbol, og den tyske AfD-politiker Andreas Wild skabte kontrovers tilbage i november sidste år, da han bar en kornblomst til en mindedag for krystalnatten.

Tager partifæller med

Andre medlemmer af AfD er tilsyneladende også utilfredse med partiets politik, for i bestyrelsen af Poggenburgs nye parti sidder to tidligere medlemmer af AfD's saksiske afdeling.

Det er partifællerne Egbert Ermer og Benjamin Przybylla, som har valgt at tilslutte sig André Poggenburgs nye projekt.

Til Die Welt fortalte Poggenburg, at de ikke ser på deres tidligere parti, AfD, som politiske modstandere, men snarere som deres allierede.

AfD's landsformand, Jörg Meuthen, er ikke bange for politisk konkurrence fra Poggenburgs nye parti, fordi han ifølge Die Welt 'ikke ser nogen konkurrence overhovedet'.