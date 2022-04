Tysk præsident er ikke velkommen i Kyiv og aflyser besøg

Den tyske præsident, Frank-Walter Steinmeier, har fået at vide af Ukraines regering, at han ikke er ønsket som gæst i Ukraines hovedstad, Kyiv.

Det siger præsidenten selv tirsdag.

Steinmeier havde planlagt et besøg i hovedstaden sammen med præsidenterne fra Polen, Estland, Letland og Litauen.

- Jeg var klar til det, men åbenbart - og det må jeg bare tage til efterretning - var det ikke ønsket i Kyiv, siger Steinmeier.

Steinmeier har den seneste tid fået kritik for i flere år at have haft en relativt venlig og forsonende linje over for Rusland.

Efter at krigen i Ukraine er begyndt, har Steinmeier lagt afstand til Rusland og den russiske præsident, Vladimir Putin.

Alligevel er han altså ikke velkommen i Kyiv. Det skriver også den tyske avis Bild, der har talt med en ukrainsk diplomat.

- Vi kender alle Steinmeiers tætte bånd til Rusland. Han er ikke velkommen i Kyiv lige nu. Vi må se, om det ændrer sig, siger diplomaten.

Steinmeier har tidligere også været tilhænger af rørledningen Nord Stream 2, der skulle transportere gas fra Rusland til Europa. Han har efterfølgende dog erkendt, at hans støtte 'tydeligvis var en fejl'.

Han erkender desuden at have taget fejl af præsident Putin.

- Jeg håbede, at Vladimir Putin var i besiddelse af en lille smule rationalitet.

- Jeg troede ikke, at den russiske præsident ville risikere sit lands komplette politiske, økonomiske og moralske undergang i jagten på en illusion om et imperie, siger Steinmeier i et interview med Der Spiegel.

Posten som præsident i Tyskland er i overvejende grad ceremoniel. Men det er præsidenten, som underskriver lovforslag, så de bliver til lov.

Samtidig er præsidenten ofte synlig både i Tyskland og uden for landets grænser, hvor præsidenten taler om aktuelle politiske sager.