Tysk valg: Tre kandidater med skandalesager

Vigtige emner

- Klima

Klimadagsordnen fylder generelt mere og mere. Det gør sig også gældende ved det tyske valg. Særligt efter oversvømmelserne i sommers er klimadagsordnen rykket op på de fleste tyskere prioriteringsliste. Mere ambitiøs klimapolitik er den vigtigste mærkesag for De Grønne. Annalena ønsker for eksempel, at salget af benzinbiler skal forbydes fra 2030. Både Laschet og Scholz vil helst ikke prioritere klima på bekostning af industrien.

- Velfærd

Uligheden vokser i Tyskland. Lige nu lever 16% af den tyske befolkning under fattigdomsgrænsen. De grønne og SPD ønsker at hæve mindstelønnen til 72 kr. i timen. Mens CDU vil gennemføre skattelettelser, som skal sætte gang i økonomien.

- Digitalisering

Corona-krisen gjorde det klart for de fleste tyskere, at de er håbløst bagud på den digitale front. Og mange havde måske troet, at digitalisering ville fylde mere, ende det egentligt har gjort for de forskellige kandidater under valgkampen. For eksempel blev de daglige smittetal sendt med fax. Desuden er det omkring hver tredje tysker, som der oplever internetproblemer. Alle tre partier er enige om en prioritering af digitalisering. Forskellen ligger ved, at CDU ikke er villig til at stifte gæld for at opnå en langt mere omfattende digitalisering.