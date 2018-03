Tyske partier underskriver regeringsaftale: - Meget arbejde ligger og venter

Tysklands forbundskansler, CDU's leder Angela Merkel, og den fungerende leder af de tyske socialdemokrater i SPD, Olaf Scholz, samt lederen af det bayerske søsterparti til CDU, Horst Seehofer fra CSA, underskrev mandag en 177 sider lang aftale om en regeringskoalition.

Merkel siger, at hun ser "optimistisk" på sin nye koalitionsregering, som skal indsættes i denne uge. Hun forventer, at den vil sidde hele regeringsperioden på fire år.

- Meget arbejde ligger og venter på os. Jeg er optimistisk og forventer, at det bliver vellykket, siger hun.

Merkel gør det klart, at en række store udfordringer venter på den kommende tyske forbundsregering. Det gælder blandt andet præsident Donald Trumps meddelelse om nye toldsatser på stål og aluminium.

Den tyske forbundskansler siger, at hun vil tage til Paris for at drøfte EU med præsident Emmanuel Macron umiddelbart efter, at hendes nye regering er indsat.

Hun venter samtidig nye fredsforhandlinger i Ukraine efter Ruslands valg senere i denne måned.

Den nye koalitionsaftale i Berlin blev underskrevet efter næsten seks måneders politisk dødvande.

Olaf Scholz, der skal være finansminister i den kommende regering, bliver også vicekansler.

Scholz har siden 2011 været borgmester i Hamburg.

Posten som finansminister har tidligere ligget hos Merkels partifælle Wolfgang Schäuble, som nu er formand for Forbundsdagen. Han var kristendemokratisk finansminister fra 2009 til 2017.

Socialdemokraten Heiko Maas, som har været justitsminister, skal være udenrigsminister. SPD har desuden valgt Katarina Barley som justitsminister, Hubertus Heil til posten som beskæftigelses- og socialminister, Franziska Giffey bliver familieminister, og Svenja Schulze skal være miljøminister.

Den konservative Peter Altmaier bliver økonomiminister, og CDU's Ursula von der Leyen bliver på posten som forsvarsminister. Det var på forhånd ventet, at de to ville sætte sig på disse to poster.

Tysklands socialdemokrater går ind i regeringen efter en urafstemning, hvor 66 procent af SPD's medlemmer støttede en koalition med Merkels parti. Cirka 464.000 af partiets medlemmer kunne stemme, og stemmeprocenten var på 78.

/ritzau/dpa