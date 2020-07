Tyske SPD's tidligere formand Hans-Jochen Vogel er død

Den tidligere formand for det socialdemokratiske parti SPD i Tyskland Hans-Jochen Vogel er søndag død, 94 år, efter lang tids sygdom.

Det oplyser kilder tæt på familien til nyhedsbureauet dpa.

Vogel var formand for SPD midt i en historisk periode for Tyskland - den tyske genforening i 1990.

Som politiker huskes Hans-Jochen Vogel som en diplomatisk mægler mellem fløjene i SPD, ligesom han også er kendt for at søge samarbejde med de andre partier.

Han huskes også for sit arbejde for miljø, ligestilling og integration.

Vogel var født i universitetsbyen Göttingen. Han var som ganske ung en aktiv nazist og medlem af Hitlerjugend. Han blev under Anden Verdenskrig officer i den tyske værnemagt.

Han forklarede senere, at det slet ikke slog ham på det tidspunkt, at man faktisk kunne, eller faktisk burde, modstå sin egen stat.

Han endte som krigsfange hos den amerikanske hær.

I 1952 begyndte hans politiske liv at tage form, da han blev juniorembedsmand i det bayerske justitsministerium. Inden da havde han fået en doktorgrad i jura i 1950.

Den politiske karriere tog for alvor fart, da han i 1960 blev overborgmester i München, hvilket han var frem til 1972, hvor han blev minister for regional planlægning, byggeri og byudvikling.

Han var justitsminister fra 1974 og frem til 1981, hvor han fravalgte jobbet til fordel for overborgmesterposten i Vestberlin, men tabte allerede samme år posten til CDU.

1987 opnåede han at blive formand for SPD som afløser for Willy Brandt. Han trådte tilbage i 1991.