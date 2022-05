Tyskland afsætter 100 milliarder euro til at forny militæret

Tysklands regering og opposition er blevet enige om at bruge 100 milliarder euro på at modernisere det tyske militær i lyset af truslen fra Rusland.

Beløbet svarer til omkring 743 milliarder danske kroner.

De tyske politikere lavede sent søndag aften aftalen, der sikrer de mange penge til det tyske militær. Aftalen indeholder indkøb, der betyder, at Tyskland kommer til at opnå Natos mål om at bruge to procent af bruttonationalproduktet, bnp, på landets forsvar.

Bnp er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det.

Aftalen er indgået efter flere ugers hårde forhandlinger mellem regeringen og oppositionen.

Tre dage efter at Rusland invaderede Ukraine, sagde Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, at regeringen ønskede at øge forsvarsbudgettet og tilføre det 100 milliarder euro.

Det er nu faldet på plads.

Scholz er dog blevet kritiseret for at være fej i støtten til Ukraine, mens han også er blevet beskyldt for ikke at gøre nok for at få leveret våben til det krigshærgede land.

Aftalen vil som nævnt også betyde, at Tyskland 'i gennemsnit over flere år' bruger to procent af bnp på forsvar, fremgår det af aftaleteksten, som AFP er i besiddelse af.

Pengene til at modernisere det tyske forsvar skal finansieres ved at stifte ny statsgæld.

De 100 milliarder euro betales til en fond, der ikke indgår i Tysklands nationale budget.

Tyskland har i de seneste år været fodslæbende i forhold til at bruge to procent af bnp på forsvaret, men nu er landet altså klar til at leve op til Natos ønske.

Siden Den Kolde Krig har Tyskland reduceret størrelsen af dets hær betydeligt fra omkring 500.000 i 1990 til 200.000 i dag.

Mindre end 30 procent af Tysklands flådefartøjer er 'fuldt operationelle' ifølge en rapport om militærets tilstand, der blev udgivet i december.

Desuden er mange af landets kampfly ikke i stand til at flyve.

Efter Ruslands invasion af Ukraine besluttede også et flertal i det danske folketing i starten af marts, at man vil hæve forsvarsudgifterne, så Danmark i 2033 bruger to procent af bnp på forsvaret.