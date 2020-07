Tyskland afviser Trump-forslag

Tyskland afviser et forslag fra USA's præsident, Donald Trump, om igen at lukke Rusland ind i G7, der omfatter syv af verdens mest dominerende økonomier.

Det siger Tysklands udenrigsminister, Heiko Maas, til avisen Rheinische Post mandag.

Tidligere har regeringslederne i Canada og Storbritannien også gjort indsigelser mod Trumps forslag.

Rusland blev som følge af landets annektering af den ukrainske halvø Krim i 2014 ekskluderet fra G7, der foruden USA og Tyskland består af Storbritannien, Frankrig, Japan, Italien og Canada.

Da Rusland stadig var med, hed gruppen G8.

Donald Trump nævnte i maj muligheden for igen at få Rusland med i kredsen ved at invitere landet med til det næste møde i G7. Mødet er på grund af coronakrisen blevet udskudt og ventes at blive holdt i september.

Men det kan ifølge Heiko Maas ikke komme på tale, så længe der ikke bliver gjort reelle fremskridt med hensyn til at løse både konflikten om Krim samt den militære konflikt i det østlige Ukraine mellem prorussiske separatister og Ukraine.

Heiko Maas siger i interviewet, at Rusland selv kan yde det største bidrag til en genoptagelse i G7 ved at arbejde for en fredelig løsning på konflikten med Ukraine.

Tyskland har indtaget en mæglerrolle i konflikten.

- Rusland må også selv bidrage, men det går meget langsomt, siger Heiko Maas.

Han beskriver det øjeblikkelige forhold til Rusland som 'vanskeligt' på mange områder.

- Med vi ved også, at vi har brug for Rusland til at løse konflikter som dem i Syrien, Libyen og Ukraine.

Midnat mellem søndag og mandag er en våbenhvile i det østlige Ukraine trådt i kraft efter en aftale sidste uge.

Rusland er fortsat med i den bredere sammensatte gruppe G20.

- G7 og G20 er to fornuftige formater. Vi har ikke behov for G11 eller G12, siger Heiko Maas med henvisning til, at Trump også har foreslået at invitere Australien, Sydkorea og Indien med til det næste G7-møde.