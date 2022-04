Tyskland og Frankrig udviser uønskede russiske diplomater

De to EU-stormagter Frankrig og Tyskland har mandag begge meddelt, at de udviser en række russiske diplomater på grund af krigen i Ukraine.

Den tyske regering oplyser, at den har erklæret 40 russiske diplomater for persona non grata og dermed reelt udvist dem af landet.

Det siger den tyske udenrigsminister, Annalena Baerbock, mandag.

Baerbock oplyser, at de udviste diplomater 'har arbejdet hver dag i Tyskland mod vores vilje og uden samhørighed med vores samfund'.

- Det vil vi ikke tolerere længere. Det har vi meddelt til den russiske ambassadør her til eftermiddag, siger udenrigsministeren.

De 40 udviste diplomater menes alle at være medlemmer af russiske efterretningstjenester. De har nu fået fem dage til at forlade Tyskland.

Frankrigs udenrigsministerium oplyser mandag aften, at man har valgt at udvise 35 russiske diplomater 'som en del af et europæisk initiativ'.

Betegnelsen diplomat bruges typisk om personer, der er udsendt som officiel repræsentant for deres land og er tilknyttet en ambassade eller organisation.

Ifølge Wienerkonventionen, der blandt andet beskriver landes diplomatiske relationer, kan et modtagerland til enhver tid erklære en diplomat for persona non grata og altså uønsket i landet.

Det er særligt billeder og meldinger fra den ukrainske by Butja, der har fået Frankrig, Tyskland - og mange andre lande - til at reagere. Billederne viser angiveligt døde civile personer ligge på gaden i byen.

Flere af dem skal være blevet bagbundet og skudt.

- Billederne fra Butja vidner om den utrolige brutalitet, som det russiske lederskab og dets følgere besidder. Der er tale om en grænseløs vilje til at udrydde, siger Annalena Baerbock ifølge nyhedsbureauet AFP.

Rusland har afvist at have dræbt eller såret nogen civile i Butja.

Den russiske regering har tidligt mandag aften allerede reageret på meldingerne fra Frankrig og Tyskland.

Det russiske nyhedsbureau Interfax skriver således, at Rusland har tænkt sig at komme med et modsvar på landenes udvisninger.