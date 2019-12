Tyskland udviser russiske diplomater efter drab

To russiske diplomater er blevet udvist af Tyskland som følge af drabet på en georgisk statsborger i den tyske hovedstad, Berlin.

Det oplyser det tyske udenrigsministerium.

Den tyske anklagemyndighed mistænker, at Rusland eller den russiske region Tjetjenien er involveret i drabet, der skete i august.

Den dræbte mand ved navn Zelimkhan Khangoshvili havde tidligere kæmpet sammen med Rusland-kritiske separatister i Tjetjenien.

Khangoshvili blev skudt to gange i hovedet i den store park Tiergarten i Berlin. Han var på vej hen mod en moské, da han blev skudt.

Rusland har blankt afvist at have noget med drabet at gøre.

Tysklands udenrigsministerium oplyser, at man har valgt at udvise diplomaterne, som konsekvens af at de russiske myndigheder ikke har samarbejdet i forbindelse med efterforskningen af drabet.