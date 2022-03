Udbytteskandale vil koste mere men også indbringe mere

Myndighederne forventer at kunne hente mindst 8,5 milliarder kroner hjem i udbytteskandalen, hvilket er en stigning på mindst 2,5 milliarder kroner. Men til gengæld vil arbejdet med at få pengene give en ekstraregning i milliardklassen. Især udenlandske advokater bliver dyrere.

Det fremgår torsdag af et nyt skøn fra Skattestyrelsen som følge af, at den danske statskasse er blevet lænset for i alt 12,7 milliarder kroner.

- Det er en omfattende opgave, der har udviklet sig i takt med, at Skattestyrelsen har fået mere indblik i sagerne.

- Regningen til særligt udenlandske advokater bliver større, end Kammeradvokaten tidligere har regnet med. Heldigvis forventer vi også at få flere penge hjem, siger skatteminister Jeppe Bruus (S) i en pressemeddelelse.

Der blev i årevis svindlet med refusion af udbytteskat, hvilket var muligt på grund af blandt andet de årelange besparelser i skattevæsenet.

Svindlen blev opdaget i 2015, og tidligere i år blev de første tiltaler rejst i sagen, som er opdelt i tre spor.

Men arbejdet med at hente pengene hjem er blevet langt mere omfattende og kompliceret, siden de første søgsmål blev anlagt tilbage i 2018.

Myndighederne forventer, at omkostningerne for at hente pengene hjem vil stige. Omkostninger til statens advokater ventes at stige fra 2,4 milliarder kroner til 4,3 milliarder kroner.

Dermed vurderes det at koste 1,9 milliarder kroner ekstra end hidtil antaget, mens det vil indbringe mindst 2,5 milliarder kroner mere end hidtil vurderet.

Det opjusterede skøn skyldes, at Skattestyrelsen har fået medhold ved en appeldomstol i England, hvor en af sagerne kører.

Skønnene er dog behæftet med 'væsentlig usikkerhed', skriver Skatteministeriet.

Skattestyrelsen har søgsmål mod cirka 500 personer og selskaber i udbyttesagen, hvilket er spredt over seks forskellige lande.

De tiltalte risikerer op til 12 års fængsel. Ud over de tre strafferetlige spor forsøger Skattestyrelsen at få penge tilbage ved civile søgsmål.