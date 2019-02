Udelukker ikke atomvåben mod Rusland

USA har udelukket atomvåben. Natos øverste chef har udelukket atomvåben.

Men den danske forsvarsminister vil ikke på forhånd fjerne dette kort fra bordet, når Natos medlemslande drøfter et svar på en ny trussel fra Rusland.

- Det er min opfattelse, at alt er på bordet i denne diskussion, siger Claus Hjort Frederiksen (V).

Så du vil ikke udelukke, at der kan blive tale om atomvåben?

- Det er ikke noget, som jeg ønsker. Men det er ikke sådan, at man starter med at udelukke noget i den forbindelse, siger ministeren.

Danmark holder altså en dør på klem for et atomsvar mod Ruslands missilsystem SSC-8, der har ført til, at en våbenkontrolaftale fra 1987 mellem USA og Rusland nu er suspenderet og tæt på at blive ophævet.

Den amerikanske Nato-ambassadør var meget klar i mælet, da hun briefede internationale medier før mødet mellem alliancens forsvarsministre onsdag og torsdag i Bruxelles.

- For det første vil vi kun arbejde med konventionelle våben - ikke atomvåben, sagde Kay Bailey Hutchison tirsdag.

Den melding var på linje med Natos generalsekretær, som onsdag igen afviste atomvåben. Han sagde, at svaret ikke bliver én til én.

- Vi kommer med et fælles svar. Det vil være afmålt, og det bliver et forsvar, for vi har ikke behov for et nyt våbenkapløb. Vi har ingen intentioner om at indsætte nye landbaserede kernevåben i Europa, sagde Stoltenberg.

Claus Hjort Frederiksen står dog ikke alene. Ministre fra både Tyskland og Storbritannien har udtrykt vilje til at holde alle kort i spil.

- Nato må holde alle muligheder åbne i forhold til, hvordan man håndterer denne trussel i fremtiden, sagde den britiske forsvarsminister, Gavin Williamson.

Norges forsvarsminister afviste at udtale sig om spørgsmålet.

USA suspenderede INF-traktaten 1. februar. Den forbyder mellemdistancemissiler på landjorden. Dagen efter gjorde Rusland det samme.

Nato opfordrer Rusland til at overholde aftalen igen, så den kan reddes. Sker der ikke noget, vil traktaten ophøre i august, da der er seks måneders udløbsfrist.

SSC-8 kan lades med atomvåben. Systemets rækkevidde ligger ifølge USA og Nato inden for det forbudte interval på 500 til 5500 kilometer. Rusland nægter. Missilet kan kun nå 480 kilometer, siger russerne.

