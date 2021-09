Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har ansat endnu en særlig rådgiver. Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Det er Lukas A. Lausen, der er begyndt i stillingen torsdag den 23. september.

En særlig rådgiver kendes i folkemunde også som en spindoktor.

Lukas A. Lausen skal sammen med Jeppe Kofods anden særlige rådgiver, Ole Rydahl Svensson, bistå ministeren i det regeringspolitiske arbejde.

Lausen har tidligere arbejdet som politisk rådgiver for Jeppe Kofod, da han sad i Europa-Parlamentet.

- Jeg glæder mig til at genoptage samarbejde med Lukas Lausen og at få ham med på holdet, udtaler Jeppe Kofod i pressemeddelelsen.

- Lukas vil med sit skarpe blik for både pressehåndtering, inden- og udenrigspolitik og erfaring fra blandt andet Europa-Parlamentet være med til at sikre, at regeringens politiske ønsker og prioriteter føres ud i livet.

Den ekstra mand på holdet kommer, efter at Jeppe Kofod har været i vælten ovenpå en kaotisk evakuering fra Afghanistan af lokale ansatte og andre med tilknytning til Danmark.