Udenrigsministeriet nedsætter taskforce til at hjælpe danskere i Marokko

Udenrigsministeriet har nedsat taskforce kun til danskere fanget i Marokko. Det siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Marokko har søndag lukket ned for al flytrafik, og derfor kan de over 1000 danskere, der er i landet, ikke komme ud.

- Jeg har fuld forståelse for, at det er en svær situation for de mange danskere, der er fanget i Marokko. De skal vide, at vi arbejder benhårdt på en løsning. Vi er i dialog med blandt andre SAS for at sikre flyvninger, så vi kan få borgere hjem. Og vi har et tæt samarbejde med andre europæiske lande.

- Så vi er på sagen og har nedsat en særligt Marokko-taskforce, siger Jeppe Kofod.

Han oplyser, at der er registreret 1173 danskere som værende i Marokko. Udenrigsministeren opfordrer dem, der endnu ikke har registreret sig, til at gøre det hurtigst muligt.

Ud over den totale nedlukning af flytrafik har Marokko mandag annonceret en lukning af alle forsamlinger, markeder og så videre.

På verdensplan er der noteret over 110.000 danskere uden for landets grænser.

De lande, hvor der er flest registrerede danskere, er blandt andet Spanien med over 19.000, Thailand med over 11.000 og USA med omkring 10.000.

- Vi kan se, at vi stadig kan have kommercielle flyvninger ud af eksempelvis Tyrkiet og Thailand. Derfor opfordrer vi også til, at man hurtigst muligt får organiseret sin rejse hjem.

- For vi ved ikke, hvornår flyruter bliver lukket ned, lufthavne lukker eller hele lande lukker ned. Så budskabet er, at man kommer hjem, siger Jeppe Kofod.

Der arbejdes ifølge ministeren både med nabolande og i EU på, hvordan man koordinerer indsatsen for at få statsborgere hjem.

- Jeg holder møde med mine kolleger i dag og har jævnligt kontakt med andre EU-lande.

- Vi kommer til at koordinere tæt, for det er vigtigt, at vi får vores borgere hjem hurtigt og under ordnede forhold. Det kræver internationalt samarbejde, siger Jeppe Kofod.