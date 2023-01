Tyrkiets udenrigsministerium advarer tyrkiske borgere, hvis de agter sig til USA eller Europa.

Det kan være forbundet med fare.

Ifølge nyhedsbureauet AFP lader advarslen til at være gengæld, efter at vestlige lande, herunder Danmark, har skærpet deres rejseanbefalinger til Tyrkiet.

De diplomatiske forbindelser mellem Tyrkiet og Vesten er blevet anstrengt efter Tyrkiets afvisning af umiddelbart at acceptere Sverige og Finland i Nato.

Rasmus Paludans afbrænding af koranbøger i Sverige og Danmark har forværret klimaet.

Lørdag har udenrigsministeriet i Tyrkiets hovedstad, Ankara, udsendt en rejseanbefaling. Den siger blandt andet, at der i Europa er et 'farligt niveau af religiøs intolerance og had'.

I en anden erklæring er der advarsler om USA.

Her står, at 'der på det seneste har været verbale og fysiske angreb på udlændinge og racistiske handlinger begået over hele USA'.

Både Tyrkiet, USA, Danmark og de fleste europæiske lande er medlemmer af Nato.

Efter Ruslands angreb på Ukraine har de to neutrale lande Finland og Sverige søgt om optagelse i forsvarsalliancen, men Tyrkiet blokerer.

Tyrkiet vil have indrømmelser fra de to lande, specielt Sverige, der ifølge Tyrkiet støtter kurdiske terrorister.

Ellers vil Tyrkiet blokere for at optage dem i Nato.

Alle 30 Nato-lande skal sige ja til et nyt medlemsland.

Tidligere lørdag opfordrede Udenrigsministeriet i Danmark danskere i Tyrkiet til at undgå store forsamlinger.

- I tilfælde af demonstrationer i Tyrkiet forventes tyrkisk politi at være talstærkt tilstede. Undgå demonstrationer og andre større forsamlinger, som kan udvikle sig voldeligt, skriver ministeriet.

Udenrigsministeriet opfordrer til, at danskere i Tyrkiet følger lokale myndigheders anvisning, og at de berørte holder sig opdateret via medierne, deres hotel eller deres rejsearrangør.