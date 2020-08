Udlånt embedsmand advarede om 'klart ulovlig' ordre i asylsag

På dag to eller tre efter sin start i Udlændingestyrelsen deltog jurist Adam Abdel Khalik i juni 2016 i et kontorarrangement, hvor de blandt andet spillede rundbold for at ryste medarbejderne sammen.

Specialkonsulenten husker, at han benyttede lejligheden til at sige til sin nye chef, at man efter hans vurdering var i færd med at begå lovbrud.

- Jeg bliver overrasket over, at de her par fortsat er adskilt, og at man ikke har foretaget sig noget som helst i sagen. Jeg siger allerede der, at den ordning efter min opfattelse er klart ulovlig, husker han fredag, hvor han taler om den samlede ordning.

Han afhøres af Instrukskommissionen, der er nedsat for at granske sagen, hvor daværende udlændingeminister Inger Støjberg (V) ønskede at skille alle asylpar, hvis den ene var mindreårig.

Det har vist sig at være ulovligt uden en individuel sagsbehandling. Spørgsmålet er, om hun blev klart advaret og alligevel trumfede det igennem. Når noget er klart ulovligt, har embedsmænd pligt til at sige fra.

En uge efter i juni 2016 sender Adam Abdel Khalik en mail, hvor han igen siger fra.

- Det kan virke virkelighedsfjernt, men som jeg ikke har lagt skjul på, mener jeg, at der er tale om en klart ulovlig tjenestebefaling, og at man skal fokusere på at finde en vej ud af blindgyden, som alle kan se sig selv i, skrev han 8. juni.

Det står endnu ikke helt klart, hvordan der blev gået videre med advarslerne, men i starten fik han blandt andet at vide, at det var godkendt af Justitsministeriet, husker han. Det var det dog ikke.

Tre uger efter sin start sendte han endnu en mail til sine nye chefer, hvor han igen sagde fra i utvetydige vendinger.

- Jeg mener, at der er tale om en klart ulovlig tjenestebefaling, som jeg har pligt til at sige fra over for til min direkte foresatte og hendes foresatte, skrev han 21. juni om en konkret asylsag.

Han siger under sin afhøring fredag, at han også var utilfreds med, at der ikke blev partshørt mundtligt. I stedet for blev oplysningerne modtaget skriftligt på dansk.

- Fordi man ikke havde fået retningslinjer fra ministeriet, vidste man ikke, hvad man skulle partshøre om, siger han i dag.

Han var udstationeret til styrelsen fra Justitsministeriet, hvorfra han havde kendskab til udlændingeret.

På et tidspunkt havde han en samtale med direktør Tanja Franck i styrelsen, hvor han udbryder, at 'det var utroligt at høre så dygtige jurister sidde og forsvare en klart ulovlig ordre'.

Formand og landsdommer Peter Mørk Thomsen bemærker fredag, at specialkonsulenten havde en noget hård start i styrelsen.

- Jeg skruede væsentligt ned for charmen efter, siger Adam Abdel Khalik fredag.

Daværende fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Ronya Habo blev også afhørt fredag.

Under sin afhøring husker hun, at der var en diskussion allerede 10. februar 2016 i styrelsen om, hvorvidt adskillelsen var i overensstemmelse med artikel otte i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Pressemeddelelsen blev i styrelsen betragtet som en instruks, fortæller hun.

- Da den her kom, var det et spørgsmål om Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8. Vi fik en melding om, at alle skulle adskilles, og at det var i overensstemmelse med loven, siger hun.

Folketingets Ombudsmand har dog vurderet, at der var tale om en ulovlig instruks.