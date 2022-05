Udlændingeminister varsler lovændring

Kaare Dybvad Bek mener, det er nødvendigt at ændre regler i dansk udlændigepolitik. Ekstra Bladet har tidligere skrevet om personer, der er blevet nægtet permanent ophold i Danmark. Læs historierne her

Længe har det været til debat, at udlændingepolitikken er så rigid.

Ekstra Bladet har tidligere skrevet om, hvad der har gjort, at personer, ikke har kunne få permanent opholdstilladelse i Danmark.

Læs mere om Cadys historie eller Abdiarti historie.

Nu lægger den nye udlændingeminister Kaare Dybvad Bek op til at løsne nogle af de omstridte regler i dansk udlændingepolitik.

Det fortæller han til Politiken.

De regler, ministeren vil ændre, er for, hvornår en udlænding kan få permanent opholdstilladelse i Danmark.

En konkret ændring vil være, at regeringen fremover vil lade lønnet praktik tælle med, når det skal vurderes, om en ansøger lever op til det såkaldte beskæftigelseskrav.

Præcis hvilke faggrupper, der vil være omfattet er ikke på plads enndu.

- Det er fair, at de, der bidrager til vores samfund, også kommer tættere på permanent opholdstilladelse. I den ordning, der er, betyder det meget, at man er i job, og det er man jo også, hvis man er lærling eller elev på et plejehjem eller på en byggeplads, siger han til Politiken.

Ændrer kurs

I 2016 besluttede den forhenværende regering, at uddannelse ikke længere skulle tælle med som beskæftigelse, når en udlænding søger om permanent opholdstilladelse.

Reglerne blev strammet igen i 2017 og her stemte Socialdemokratiet for.

Med Kaare Dybvad Baks nye udmeldinger vil de altså ændre det igen.

'Skøre eksempler'

Til Politiken siger Kaare Dybvad Bak at reglerne ikke er for stramme, men at der har været nogle 'skøre eksempler' og at der skal ryddes ud i de ting, der ikke giver mening.

- Jeg tror ikke, at konsekvensen vil være, at der er mange flere, der får permanent ophold. Konsekvensen vil nærmere være, at nogle af dem, der i dag fortsætter med at være i et ufaglært job på et plejehjem eller på en byggeplads, i stedet får taget en uddannelse.

- Samtidig bidrager de til vores samfund og bliver bedre integreret undervejs. Derfor ser jeg det ikke som en lempelse af vores linje i Socialdemokratiet.