Udmagret Navalnyj viser sig for første gang efter sultestrejke

Det er med et tydeligt vægttab og tømt for kræfter, at den russiske systemkritiker Aleksej Navalnyj torsdag deltager i et retsmøde via video.

Det rapporterer journalister til stede ved retsmødet.

Det er første gang, at Navalnyj viser sig efter en sultestrejke. Den begyndte han 31. marts i protest mod, at han ikke kunne få behandling for ryg- og bensmerter i fængsel.

23. april begyndte han gradvist at udfase sultestrejken. Torsdag er han for en domstol i Moskva, Ruslands hovedstad. Her skal domstolen tage stilling til en appelsag fra oppositionslederen.

I retten beskriver Navalnyj sig selv som et 'forfærdeligt skelet', rapporterer nyhedsbureauet AFP.

Han er tidligere fundet skyldig i ærekrænkelse af en russisk krigsveteran. Han er idømt en bøde, der svarer til cirka 80.000 kroner. Men den dom har han altså valgt at appellere. Han mener, at den er politisk motiveret.

I sagen er Navalnyj dømt for at ærekrænke en krigsveteran, der deltog i en politisk video sidste år.

Videoen støtter de forfatningsændringer, som tillader, at præsident Vladimir Putin kan blive siddende to perioder ekstra efter 2024, hvis han ønsker det.

Navalnyj har beskrevet personerne, der deltager i videoen, som forrædere og korrupte lakajer.

Krigsveteraner nyder stor anerkendelse i Rusland. Og kritik af veteranerne bliver anset som socialt uacceptabelt og fornærmende.

44-årige Navalnyj er i gang med at afsone en fængselsdom på to og et halvt års. Ifølge Navalnyj er også den dom politisk motiveret.

Torsdag er det ikke kun ved retsmødet, at Navalnyjs aktiviteter er i fokus. Nøglepersoner i hans stab oplyser, at systemkritikerens netværk opløser sine regionale kampagnekontorer.

Det er sket, efter at russiske anklagere er begyndt at kigge nærmere på aktiviteterne i Fonden til Bekæmpelse af Korruption (FBK), som muligvis vil blive stemplet som 'ekstremistiske'.

Det skal en domstol tage stilling til 17. maj. Hvis netværket bliver betegnet som ekstremistisk, bliver det forbudt.

Og medlemmer støtter risikerer fængselsstraffe. Nogle aktiviteter i netværket vil fortsætte, men som uafhængige organisationer, oplyses det.

Navalnyjs allierede oplyser også torsdag, at russiske myndigheder har åbnet en ny sag mod ham.

Den handler om, at han skal have begyndt en ngo, som forbryder sig mod borgeres rettigheder.