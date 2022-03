Udvalg mener at have beviser for Trumps deltagelse i komplot

Der er god grund til at tro, at den tidligere amerikanske præsident Donald Trump kan have taget del i kriminelle handlinger for at få omstødt valget i 2020.

Det mener et udvalg i USA's Kongres, der er i gang med at undersøge stormløbet mod Kongressen i januar sidste år og Trumps mulige rolle i samme.

- Den viden og information, der er tilgængelig for udvalget, slår fast, at der er god grund til at tro, at Trump og andre kan have deltaget i kriminelle og/eller svigagtige handlinger, hedder det i retsdokumenter indgivet af udvalget.

- Udvalget har også et troværdigt grundlag for at konkludere, at præsidenten og medlemmer af hans kampagne deltog i en kriminel sammensværgelse for at narre den amerikanske befolkning, lyder det videre.

Retsdokumenterne er blevet indgivet ved retten i Los Angeles. Dokumenterne udgør en del af den igangværende strid mellem kongresudvalget og advokaten John Eastman.

Eastman rådgav i sin tid Trump om en plan, der angiveligt skulle ugyldiggøre valgresultatet i de amerikanske svingstater.

Han sagsøgte udvalget i december og forsøgte at blokere for udvalgets anmodning om tusindvis af emails.

Kongresudvalgets medlemmer overvejer at bringe deres beviser videre til justitsministeriet i USA. Et sådan skridt vil være mere eller mindre symbolsk.

Det vil til gengæld lægge et pres på justitsminister Merrick Garland for at sigte den tidligere præsident.

Retsmyndigheder i Californien meddelte tirsdag, at der er en efterforskning i gang om Eastman, og hvorvidt han har gjort noget ulovligt eller uetisk i forbindelse med sit arbejde for Trump.

Hvis det viser sig at være tilfældet, vil det have konsekvenser, såsom at han mister sin advokattitel.

Nyhedsbureauet Reuters har forsøgt at få en kommentar fra Eastman og Trump uden held.

Op til stormløbet havde Donald Trump i en tale til tilhængere gentaget sin udokumenterede påstand om, at svindel lå bag Joe Bidens valgsejr.

Trump sluttede talen af med at opfordre menneskemængden til at marchere mod Kongressen.