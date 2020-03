Uffe Elbæk truet af partifæller

Bestyrelsen i Alternativets Storkreds København truer med at trække støtten til sit folketingsmedlem, Uffe Elbæk, hvis han ikke bakker tydeligt op om partiets nye politiske leder, Josephine Fock.

Gør han ikke det, vil bestyrelsen ikke længere støtte Elbæks kandidatur i valgkredsen. Det fremgår af et brev skrevet til medlemmerne af storkredsen.

Fock overtog posten som politisk leder fra Uffe Elbæk, der har stiftet Alternativet, 1. februar.

Brevet er forfattet, efter at et flertal i Alternativets hovedbestyrelse lørdag udtrykte tillid til Josephine Fock. Beslutningen blev truffet efter flere uger med intern uro i partiet.

I brevet står der blandt andet, at man har en forventning om, at Uffe Elbæk 'aktivt og synligt meddeler sin opbakning til hovedbestyrelsens beslutning' om at støtte Fock.

- Storkredsen har en meget klar forventning om, at storkredsens folketingsmedlem, Uffe Elbæk, arbejder loyalt sammen med partiets medlemmer og politiske leder både udadtil og indadtil, skriver bestyrelsen.

Ellers er der tale om 'tillidsbrud', står der:

- Hvis denne forventning skuffes, er der naturligvis tale om et alvorligt tillidsbrud, der ikke kan genoprettes, hvorfor vi som følge heraf ikke længere kan støtte hans kandidatur i storkredsen, står der endvidere.

Uroen i partiet begyndte for alvor, da Josephine Fock blev valgt som leder af Alternativet. Hun blev valgt af partiets medlemmer.

Imens havde folketingsgruppen foretrukket Rasmus Nordqvist, forhenværende politisk ordfører, som ny leder.

Det har gjort splittelsen i partiet tydelig. Flere har udtrykt mistillid til Fock, blandt andet på baggrund af anklager om krænkende adfærd, da Fock sad i Folketinget fra 2015 til 2018.

Uffe Elbæk er et af de partimedlemmer, som har givet forklaring om Focks ledelsesstil.

Og det lader ikke til at, uroen stopper endnu.

Allerede få timer efter brevet fra Københavns Storkreds er blevet sendt ud til medlemmerne, skriver talsperson i Alternativet København Matthew Daniali på Twitter, at han er 'chokeret' over ordlyden af brevet.

- Chokeret over denne melding. Vi er mange, som står fuldstændig bag dig, Uffe Elbæk, skriver han.

DR har talt med Alternativets presseafdeling. Herfra lyder det, at Uffe Elbæk er bekendt med brevet, men at han ikke ønsker at kommentere det før mandag. Her skal folketingsgruppen mødes og drøfte hovedbestyrelsens beslutning.

Heller ikke Josephine Fock har nogen kommentarer til brevet for nuværende, siger hun til Ritzau.