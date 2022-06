Uffe Ellemann-Jensen alvorligt syg

Tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen (V) er alvorligt syg.

Derfor rejser hans søn, Jakob Ellemann-Jensen (V), der er formand for Venstre, torsdag hjem fra Folkemødet på Bornholm.

Det skriver Jakob Ellemann-Jensen på Facebook.

'I mandags blev vores far indlagt på Rigshospitalet. Han er alvorligt syg med den kræft, som han har været plaget af i en årrække. Det er desværre blevet værre over de seneste timer.'

'Derfor er vi begge på vej tilbage fra Folkemødet på Bornholm for at være hos ham sammen med familien. De næste dage bliver afgørende, og derfor vil vi prioritere at være hos ham,' står der i opslaget.



Varme tanker

Efterfølgende har flere af Venstre-formandens politikerkollegaer sendt deres medfølende tanker til den garvede politiker.

'Alle de bedste og kærlige tanker til Uffe og jer i familien,' skriver politisk ordfører for Venstre Sophie Løhde, og Kirsten Normann Andersen, som er velfærdsordfører for SF, skriver:

'Sender varme tanker og styrke i jeres retning.'

På Folkemødet skulle Jakob Ellemann (V) blandt andet have deltaget i den traditionsrige 'morgendebatten' sammen med statsminister Mette Frederiksen (S).

Uffe Ellemann-Jensen fortalte i 2021, at han har været plaget af sin kræftsygdom de seneste par år.

Han blev formand for Venstre i 1984 og sad på posten indtil 1998. I perioden 1982 til 1993 var han Danmarks udenrigsminister.