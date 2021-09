Tidligere formand for Venstre og eksudenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen har været alvorligt ramt af corona og lungebetændelse.

Det skriver Uffe Ellemann-Jensens søn og nuværende Venstre-formand, Jakob Ellemann-Jensen, på Facebook.

Uffe Ellemann-Jensen tilbragte tre uger på hospitalet.

- For fire uger siden - lige op til Venstres sommergruppemøde - blev han indlagt med lungebetændelse og corona. Han er og var færdigvaccineret, men han blev smittet alligevel. Han er ikke helt ung længere, så han blev ramt ganske voldsomt, skriver Jakob Ellemann-Jensen.

Uffe Ellemann-Jensen er 79 år. Han var formand for Venstre fra 1984 til 1998. Han var Danmarks udenrigsminister fra 1982 til 1993.

- Han tilbragte tre uger på hospitalet, og min mor, mine tre søskende og jeg fik som den nærmeste, færdigvaccinerede familie lov at besøge ham i fuld beskyttelsesdragt.

- Det er jeg dybt taknemmelig for. Frygten efter hvert af de første besøg var, at det måske var det sidste. Der var nogle døgn, hvor det så vanskeligt ud, og havde han ikke været vaccineret, havde han ikke klaret den, skriver Jakob Ellemann-Jensen.

Nu går det den rigtige vej, skriver Jakob Ellemann-Jensen, og V-formandens kendte far kan snart komme hjem igen.

- Efter tre uger blev han overført fra hospitalet til genoptræning, hvor han nu har været i en uge.

- At se ham i sit eget tøj i stedet for hospitalsskjorten og at se ham genvinde sin styrke, så den igen nærmer sig den ild i øjnene, der aldrig forsvandt undervejs, er fantastisk.

- Snart er han hjemme hos min mor igen, og det trænger de begge til, skriver Jakob Ellemann-Jensen.

Historien viser ifølge Jakob Ellemann-Jensen blandt andet, hvor vigtigt det er blive vaccineret.

- Om ikke af andre og mere oplagte grunde, så fordi det giver dig mulighed for at besøge dine kære, hvis de skulle blive alvorligt syge, skriver V-formanden.

Også folketingsmedlem Karen Ellemann (V), der er Uffe Ellemann-Jensens datter, er på tasterne på Facebook.

- Jeg har selv lidt svært ved at dele meget private situationer på SoMe, men livet er jo fyldt med kontraster. I perioder er det rigtig svært. Jakobs opslag her siger det hele. Tak for det, skriver hun.