Uffe fredet i Alternativ-kaos: - Helt bizart

Der er noget ravruskende galt i Alternativet.

Anderledes kan Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup ikke udlægge teksten, efter Uffe Elbæk i går blev fredet af bestyrelsen i Københavns Storrkreds.

- Nu har Elbæk været inde og forklare sig, og vi var ikke til stede, men jeg må formode, at det ikke var en fuldtonet opbakning til Josephine Fock.

- De bruger selv ordet ’nuancerer’, og mit bud er, at han har været inde og fortælle om sit syn på Fock, og som jeg hører det, er det ikke det bedste.

- Og det er helt bizart, at et parti for få uger siden på demokratisk vis kan vælge en politisk leder, og så er der allerede sået så meget tvivl om hendes autoritet og ret til at lede partiet, siger Henrik Qvortrup.

Blik nuanceret

Den grønne partistifter var kaldt til møde i går aftes i kredsens lokaler i indre København med formålet at undersøge ’rationalet bag Uffes ageren i medierne efter valget af ny politisk leder og hvordan han mener, det har gavnet Alternativet’, som det fremgår af en meddelelse til medlemmer i Alternativets åbne debatgruppe på nettet.

Uffe Elbæk skulle dermed forklare sig, efter han blandt andet skrev offentligligt på sin Twitter-profil i kølvandet på anklagerne mod Josephine Focks grænseoverskridende adfærd, at han ville fortælle hovedbestyrelsen om episoder, han havde bevidnet eller været orienteret om.

Resultatet af mødet i går aftes minder om forsoning:

’Vi fik svar på vores spørgsmål og vi støtter fortsat hans politiske arbejde ligesom vi støtter vores folkevalgte og vores politiske leder. Vore blik på situationen er blevet nuanceret og vi værdsætter hans åbenhed’, skriver bestyrelsen i Alternativets storkreds i København.

Parti i opløsning

Mandag udgav Josephine Fock også sit første nyhedsbrev på Alternativets åbne debatside, hvor hun udtaler, at det er lykkedes hende og folketingsgruppen 'at finde hinanden'.

Ikke desto mindre har har Henrik Qvortup svært ved at se, hvordan Josephine Fock får folketingsgruppens og baglandets fulde opbakning, efter blåstemplingen af Uffe Elbæk.

- Det lugter af, at det her parti er i opløsning, og så længe hun sidder der, tror jeg det bliver ved.

- Jeg har svært ved at se, at de skal gå ud og sige, at nu bakker de alle fuldtonet op om Josephine Fock, og det, vi oplever, er, at partiet, der slog sig op på ’peace, love and harmony’, er præcis lige så giftigt som alle andre partier, siger Henrik Qvortrup.

Derfor mener han også, at det er sandsynligt, at hun selv trækker sig.

- Et muligt scenarie er, at Josephine Fock tænker, at det her er for svært og vanskeligt, og at hun er oppe imod for stærke kræfter, og nu trækker hun sig.

- Og så skal partiet have en ny leder, og der vil jeg sige, at Theresa Scavenius kunne være et bud på en ny kandidat, der var noget helt andet, siger Henrik Qvortrup.