Uhyggelig læsning: Overgreb og tortur

Rituel tortur, ydmygelse, seksuelle overgreb og brutal behandling.

Det er vilkårene, hvis man sidder i et fængsel i det lukkede Nordkorea. Sådan lyder konklusionen i en ny rapport fra menneskerettighedsgruppen Human Rights Watch.

De beretter om et retssystem i Nordkorea, der anser sine fanger som værende 'mindre værd end dyr'.

Dør af sult

Rapporten er fremlagt af flere internationale medier - herunder britiske The Guardian - og baserer sig blandt andet på interviews med 15 kvinder, som har været indsat i et nordkoreansk fængsel, og som alle er flygtet ud af landet sidenhen.

- Indsatte død bogstaveligt talt af sult, fordi de mangler mad, hvis de ikke kan bestikke vagterne, siger Phil Robertson, der er Human Rights Watch-direktør i Asien.

Rapporten indeholder skræmmende læsning om voldtægt og brutal tortur i fængslerne, efter at Kim Jong-un satte sig på tronen i toppen af det lukkede regime i 2011.

- Folk har en grund til i høj grad at frygte at blive anholdt og fængslet nu, siger Phil Robertson.

Flere fra den politiske top bliver ifølge rapporten indespærret af Kim Jong-un. Foto: KCNA/Ritzau Scanpix

Sad på knæ i 16 timer

Tidligere ansatte fortæller i rapporten, hvordan de i begyndelsen blev tæsket med pinde, indtil de gav en falsk tilståelse.

Når først de røg i fængsel, begyndte rædslerne for alvor. Park Ji-cheol fortæller til The Guardian, hvordan hun sad helt stille på sine knæ i 16 timer i træk.

- Hvis jeg eller andre bevægede sig, ville vagterne beordre mig eller mine cellekammerater til at række vores hænder ud af cellerne og træde på dem gentagne gange.

Yoon Young-cheol siger, at hun til sidst følte, at hun var et dyr.

- Det er, hvad du ender med at blive, siger hun til det britiske medie.

FN har ligeledes anklaget styret i Nordkorea for systematiske og omfattende overtrædelser af menneskerettighederne.

