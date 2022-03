Uhyggelig uge for Taliban: - Der er intet lys for dem

Der er for alvor gang i forbudspolitikken i Afghanistan for tiden.

På blot en uge har Taliban nemlig strammet jerngrebet om både landets kvinder og mænd i stor stil.

Onsdag oplyste regiment, at piger op efter 7. klasse kunne vende tilbage i skole med krav om hijab. Få timer senere blev den beslutningen trukket tilbage. Herefter fulgte nogle hektiske dage med flere forbud.

USA og andre vestlige lande kræver, at Taliban ændrer sin beslutning om at beordre alle skoleklasser for piger over 12 år lukke. Foto: Ahmad Sahel Arman/AFP/Ritzau Scanpix/Ritzau Scanpix

Obligatoriske skæg

Fredag forbød Taliban kvinder at rejse uden en mandlig ledsager. Søndag blev udenlandske medier så forbudte, mens parker samtidig blev delt op i kønszoner. Til sidst skrev nyhedsbureauet Reuters mandag, at alle mænd ansat i staten fremover skal bære skæg. Ellers bliver de fyret.

Mange skridt i den forkerte retning på én gang, lyder det fra Ahmad Wesal Zaman, der er ph.d.-studerende på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv ved Roskilde Universitet:

- Jeg mener, at der er tale om en total overtrædelse af menneskerettighederne, når man eksempelvis forbyder kvinder at rejse frit. Der er intet lys for dem, indtil Taliban ikke længere er ved magten. Jeg ser ingen fremtid for kvinder i Afghanistan under Taliban.

Den jihadistiske gruppe lovede ellers verdenssamfundet under magtovertagelsen i sommer, at kvinder ville beholde flere af de rettigheder, som de nød, førhen. Men det var åbenlys spil for galleriet, mener Ahmad Wesal Zaman.

- Det er ikke nogen overraskelse. Det her var forventet af Taliban. At nogle forventede andet fra dem, har til gengæld overrasket mig. Det, vi har set de sidste par dage, viser Talibans sande ansigt. At love rettigheder til kvinder er en teknik, de har brugt før, når de ville til magten.

- De har bare ventet på, at de kunne konsolidere deres magt. Og jeg tror kun, at de lige er begyndt. Det vil blive værre, siger han til Ekstra Bladet.

Samtidig peger han på, at Taliban har udnyttet Vestens fokus på krigen i Ukraine til at stramme grebet om befolkningen.

Explainer: Talibans historie & Afghanistans fald Forstå Talebans historie og Afghanistans fald her.

Fordømmer beslutning

USA og en række andre vestlige lande kræver, at den islamistiske Taliban-bevægelse genåbner skoleklasser for piger i Afghanistan.

Det oplyser landenes udenrigsministre i en fælles erklæring.

Heri lyder det, at beslutningen vil skade bevægelsens udsigter til berettigelse. Og derudover Afghanistans 'ambitioner om at blive et respekteret medlem i verdenssamfundet'.

- Talibans handling strider mod dets offentlige tilsagn til det afghanske folk og det internationale samfund, fremgår det.

Landene kræver, at Taliban hurtigt ændrer beslutningen. Ifølge disse vil den få 'konsekvenser, der går langt ud over dens skade på afghanske piger'.

- Enhver afghansk borger, dreng eller pige, mand eller kvinde, har lige ret til en uddannelse på alle niveauer i alle landets provinser.