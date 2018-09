Ukip med kontroversielt forslag: Fængsler KUN for muslimer

Det højreorienterede engelske parti Ukip foreslår i et politisk manifest, at der skal laves fængsler, hvor der kun sidder muslimske fanger

Englands højreorienterede parti Ukip har på deres årlige partikonference i Birmingham præsenteret et forslag, som går ud på, at der bliver oprettet fængsler, hvor der kun sidder muslimer. De foreslår også en særlig sikkerhedsscreening af mulige immigranter 'fra islamiske lande'.

Det skriver The Independent.

Partiet kræver oprettelse af fængsler udelukkende 'for muslimer', der 'fremmer ekstremisme eller forsøger at konvertere ikke-islamiske fanger', lyder det i partiets nye politiske manifest, som blev præsenteret.

Partiets leder Gerard Batten, der for nylig har beskrevet Islam som en 'dødskult', sagde på konferencen, at de med deres politik vil 'gøre Ukip til et populistisk parti i ordets rigtige betydning'.

I manifestet står der om adskillelsen af muslimer og ikke-muslimer i fængsler, at det er nødvendigt, fordi ikke-muslimske fanger ofte bliver tvunget til at konvertere til Islam 'for deres egen beskyttelses skyld' på grund af muslimske bandemedlemmer, der sidder bag tremmer, lyder det.

Forslaget bliver blandt andet kritiseret af Maajid Nawaz, der er talsmand for tænketanken Quilliam, der bekæmper islamisk ekstremisme.

'Hvad bliver det næste, deportation af alle muslimer fra disse 'kun-muslimer'-fængsler? Resten af os, de civiliserede mennesker, vil modstå jer til det sidste', skriver han på Facebook.

Over for The Independent afviser partiets leder, Gerard Batten, at han har taget sit parti for langt til højre. Partiets tidligere leder, Nigel Farage, har tidligere advaret i mod, at partiet bliver fuldstændig marginaliseret, hvis det bevæger sig mod ekstremerne i dets politik.