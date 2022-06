Ukraine og Moldova godkendt som EU-kandidater

Ukraine og Moldova tager nu et skridt i retning af at blive medlemmer af EU.

Torsdag blev de to lande godkendt som EU-kandidatlande af de 27 EU-landes stats- og regeringschefer.

Det skete på EU-topmødet i Bruxelles, oplyser EU-præsident Charles Michel.

- Det er et historisk øjeblik. I dag markerer et afgørende skridt på jeres vej til EU, skriver Charles Michel.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, kalder det 'en god dag for Europa'.

- Jeres lande er del af vores europæiske familie. Og dagens historiske beslutning fra EU-lederne bekræfter det, skriver Ursula von der Leyen på Twitter.

Med beslutningen tager Ukraine et overraskende hurtigt skridt frem i køen til EU-medlemskab.

For blot få måneder siden var det nærmest utænkeligt, at Ukraine kunne få status af EU-kandidatland. Dertil var landet ganske enkelt for fattigt og for langt fra EU's standarder, lød vurderingen blandt flere EU-ledere.

Men i lyset af krigen er det vigtigt, at EU-landene sender et klart signal til både Ukraine og til Ruslands præsident, Vladimir Putin, sagde statsminister Mette Frederiksen (S), da hun ankom til topmødet.

- I den nuværende situation sender vi et meget klart signal til Putin om, at Rusland ikke har nogen indflydelse på, hvilken retning Europa skal bevæge sig i, siger hun.

Du kan læse mere om, hvordan Putin vil reagere på udmeldingen her.

Udmeldingen er samtidig ment som en opmuntring til det krigshærgede Ukraine:

- Det er et signal til hele det ukrainske folk og ikke mindst dem, som lige nu står ved fronten og kæmper.

- Det har Zelenskyj været meget klar omkring. At det er et signal, de har behov for at høre på slagmarken, sagde Mette Frederiksen ved ankomsten til topmødet.

Men selv om Ukraine nu ventes at blive kandidatland, vil der ifølge statsministeren ikke blive gået på kompromis med kriterierne for et medlemskab til EU.

- Lige så vigtigt det er, at vi i dag kobler Ukraine og Moldova tættere på, ligeså vigtigt er det, at man skal leve op til alle kriterier, før man går ind ad døren.

- Et er at opnå kandidatstatus. Noget andet er at få medlemskab, og det skal man forvente kommer til at tage lang tid, siger hun.

Mette Frederiksen fastslår dog samtidig, at hun forventer, at Ukraine på et tidspunkt bliver medlem af EU.