Ukraine-sag: Presset øges på Trump

Ukraines regering var ikke i tvivl om, at militær bistand fra USA afhang af en undersøgelse om korruption mod tidligere vicepræsident Joe Biden.

Det siger den amerikanske ambassadør til Ukraine, William Taylor, under en kongreshøring tirsdag ifølge amerikanske medier.

Taylor er den seneste af en række diplomater, der afhøres i forbindelse med rigsretsprocessen mod præsident Donald Trump.

Trump er anklaget for at presse Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, til at finde snavs på en politisk modstander.

Smædekampagne

Ifølge William Taylor var beskeden til Ukraine, at ’alt var afhængig af en offentlig udmelding’ om en undersøgelse af Biden.

Taylor forklarede også under høringen, at planen blev styret af Trumps personlige advokat, Rudy Giuliani.

Han tilføjede, at diplomatiet i den proces blev undergravet af de 'uregelmæssige' samtaler, som Giuliani førte udenom udenrigsministeriet.

Et demokratisk kongresmedlem beskriver ambassadørens vidneforklaring som 'yderst belastende' for Trump, skriver Washington Post.

Det Hvide Hus kalder anklagerne for en koordineret smædekampagne mod præsidenten.