Ukrainere får adgang til arbejde inden de har opholdstilladelse

Fordrevne ukrainere får fra på fredag mulighed for at arbejde, allerede når de har indgivet en ansøgning om opholdstilladelse efter særloven og har fået optaget fingeraftryk og personfotografi.

Det oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse.

Tidligere har ukrainere først kunnet komme i arbejde, efter at de har fået tildelt opholdstilladelsen.

Men det tager tid at behandle de mange ansøgninger, hvilket flere partier på Christiansborg har kritiseret.

SF har foreslået, at sagsbehandlingen maksimalt må tage en uge, mens Venstre har foreslået en fast track-ordning for ukrainere, der allerede har et job på hånden.

Nu har udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) så fundet sit bud på en løsning.

- Mange ukrainere i Danmark ønsker at komme i arbejde. Samtidig hører vi fra virksomhederne, at de mangler folk. Men sagsbehandlingen af deres opholdstilladelse tager lidt tid, siger Mattias Tesfaye (S).

- Derfor har jeg i dag truffet en beslutning om, at folk, der ansøger om opholdstilladelse efter særloven, kan ansættes allerede fra på fredag. Så må vi få papirerne på plads efterfølgende.

Særloven blev vedtaget i Folketinget i marts. Det var for hurtigt at kunne give flygtede ukrainere lov til ophold, arbejde og skole i Danmark.

Per 18. april er der indgivet 22.868 ansøgninger efter særloven, og der er tildelt 5086 tilladelser.

Antallet af ansøgere til opholdstilladelse er næppe udtryk for mængden af ukrainske flygtninge i Danmark.

Ukrainske statsborgere med et biometrisk pas kan rejse ind i landet visumfrit. Det betyder, at de kan opholde sig i landet i op til 90 dage uden at søge om opholdstilladelse.