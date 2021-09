Ulideligt arbejdsmiljø: Flygter fra radikal profil

Karen Melchior har ved flere lejligheder mistet besindelsen og råbt ad ansatte og gjort arbejdsmiljøet på sit kontor ulideligt. Selv er hun 'overrasket' over, at flere har oplevet det sådan

Endnu en møgsag rammer nu toppen af Radikale Venstre.

I centrum for sagen står Karen Melchior, der sidder i Europa-Parlamentet for partiet.

Ekstra Bladet kan således afsløre, at stort set alle medarbejdere, der har arbejdet for Karen Melchior siden Europa-Parlamentsvalget i 2019, i dag er ude af vagten. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har mange af dem oplevet et ulideligt arbejdsmiljø, hvor Karen Melchior ved flere lejligheder har mistet besindelsen.

Og den radikale politiker er selv opmærksom på, at medarbejdere har haft dårlige oplevelser med hende. Det viser en mail fra april, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, og som er fremsendt til flere tidligere ansatte.

’Beklager, at jeg skriver til jer lidt ud af det blå, men jeg er blevet opmærksom på, at der er tidligere medarbejdere fra mit kontor, som har haft dårlige oplevelser i forbindelse med samarbejdet med mig,’ lyder det blandt andet i mailen.

Karen Melchior skriver desuden, at ’det ikke var hendes oplevelse’, og at man kan kontakte Europa-Parlamentets Harassment Advisory Committee samt de radikales kontaktudvalg, hvis man ikke har lyst til at tale med hende personligt. Det er begge instanser, der behandler grænseoverskridende adfærd.

'Ubehagelig og perfid'

Ekstra Bladet har været i kontakt med flere kilder, som har arbejdet sammen med og tæt på Melchior, herunder flere tidligere medarbejdere, hvoraf ingen ønsker at stå frem med navn. Melchior beskrives blandt andet som ’ubehagelig’, ’kolerisk’ og ’perfid’, og at hun har et ’voldsomt’ temperament.

- Der var ofte en virkelig dårlig stemning på kontoret, fordi Karen råbte ad folk og havde mange højlydte skænderier offentligt. Det var rigtig svært at være i, fortæller en tidligere medarbejder blandt andet.

Arbejdsmiljø-bamse virkede ikke

Beskrivelserne af Karen Melchiors adfærd står i skærende kontrast til den måde, hun selv har markedsført sit kontor på.

Da Karen Melchior annoncerede sin nye medarbejderstab i 2019, introducerede hun således selv den hajformede bamse ’HajHaj’, der skulle fungere som garant for ’et godt arbejdsmiljø, og at alle er glade’:

I sine hyppige jobopslag har hun desuden igen og igen brugt ord som åbenhed, ansvarlighed og integritet til at beskrive de værdier, der ligger bag rekrutteringen af nye medarbejdere.

Samtidig har det psykiske arbejdsmiljø i årevis været fremhævet som en vigtig mærkesag i Radikale Venstres udspil 'Fremad', som Melchior selv har delt på sin blog, hvor et konkret forslag er at opprioritere tilsynet med netop psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladserne.

Men trods de flotte fraser har arbejdsmiljøet altså haltet gevaldigt på politikerens eget kontor, og tilsynet med det har været ikke-eksisterende.

Tykt hykleri

Karen Melchior er endnu en radikal profil, der skriver sig ind i en række sager i partiet om at sige ét og gøre noget helt andet, når det kommer til arbejdsmiljø og krænkelser.

Således har hun blandt andet promoveret sig selv i Jyllands-Posten, efter at hun som en af de få danske MEP’ere havde deltaget i et kursus om arbejdsmiljø og krænkelser, fordi hun havde hørt om ’problemer med arbejdsmiljøet i EU’.

- Jeg tog også med, at alle på en arbejdsplads har et ansvar for at tage chikane alvorligt. Derfor er det vigtigt, at alle på arbejdspladsen ved, hvordan man spotter det, hvordan man forhindrer det, og hvilke mekanismer og processer, som Europa-Parlamentet har for at tackle det, hvis det sker, udtalte Melchior i den forbindelse til Jyllands-Posten.

Karen Melchior. Pressefoto

Melchior i opslag: 'Oprigtigt ked af det'

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få et interview med Karen Melchior, men uden held. Sent torsdag aften lagde hun et længere opslag ud på sin Facebook-side, hvor hun forklarer, at hun aldrig selv har bemærket, at arbejdsmiljøet haltede.

'Jeg skrev mailen med et oprigtigt ønske om at komme til bunds i, om der virkelig var medarbejdere hos mig, der havde eller havde haft oplevelsen af, at vi på kontoret har et dårligt arbejdsmiljø. Og bundet i en stor frustration – over for mig selv – over, at det, hvis det var tilfældet, ikke var noget, jeg havde opdaget,' skriver Karen Melchior blandt andet.

Ifølge Karen Melchior er der ingen tidligere ansatte, der har klaget direkte til hende eller nogle af de instanser, hun henviser til.

'Politik er personligt, og jeg har selv valgt det. Men det ændrer ikke på, at jeg er oprigtigt ked af det, hvis det viser sig, at der er medarbejdere, der har oplevet et dårligt arbejdsmiljø på mit kontor og ikke har følt, at de har kunnet tale åbent om det. Dialog er jo afgørende for forbedring,' skriver hun videre.

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få Karen Melchior i tale om, at en række medarbejdere har haft dårlige oplevelser på hendes kontor og i dag er ude af vagten. Hun har ikke ønsket at svare på Ekstra Bladets spørgsmål.