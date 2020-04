Ultraortodokse blæser på Israels regler mod coronavirus

Israelsk politi i kampuniformer har i flere dage patruljeret og haft sammenstød med ultraortodokse jøder, som ikke agter at følge myndighedernes regler for at stoppe spredningen af coronavirus.

Politifolkene har været støttet af helikoptere og droner under deres jagt på de ultraortodokse i deres kvarterer, hvor sygdommen spreder sig hurtigere end i andre dele af Israel.

- Bliv hjemme, lyder det fra helikopterne.

Det har i denne uge ført til et anspændt forhold til de ortodokse, der ikke vil følge regler om afstand mellem folk.

For få dage siden kom det klart til skue i byen Bnei Brak nær Tel Aviv. Byen er langt overvejende beboet af ultraortodokse jøder.

Her deltog flere hundrede mennesker i begravelsen af en prominent rabbiner, Tzi Shenkar.

De så stort på regeringens ordrer om, at højst 20 personer må deltage ved begravelser, og at man skal holde mindst to meters afstand til personen ved siden af.

Begravelsen i Bnei Brak blev mødt med fordømmelse. Også fra nogle prominente folk fra det ultraortodokse samfund.

Sundhedsminister Yaakov Litzman, der selv er en ultraortodoks jøde, siger, at han har bedt premierminister Benjamin Netanyahu om at afspærre byen.

- Situationen dér er hårrejsende, siger han til en israelsk avis.

- Hver dag er der frygt for, at liv går tabt, mener han.

Regeringen siger, at den overvejer en blokade af byen.

Litzmans ministerium har foreløbig bekræftet 4800 tilfælde af smitte med coronavirus.

Det første tilfælde dukkede op i februar, og siden da er 17 døde med covid-19.

Israelske medier skriver, at halvdelen af de syge er ultraortodokse jøder, selv om de kun udgør ti procent af befolkningen. Jerusalem, hvor mange ordokse bor, har det højeste antal smittede.

Politiet har helikoptere og droner i luften for at få øje på forsamlede til udendørs gudstjenester, nu hvor alle synagoger har fået besked om at holde lukket.

- Nazi, bliver der råbt, da politiet mandag skred ind over for en demonstration i Mea Sharim og anholdt flere ultraortodokse mænd.

De protesterede mod, at deres synagoge er lukket under coronakrisen.

Flere rabbinere afviser frygten for coronavirus, og en del af Israels ultraortodokse anerkender ikke regeringens autoritet. Kun den guddommelige.