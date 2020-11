Under valg-drama melder Biden ud: - Vi er på vej til at vinde

Demokraternes præsidentkandidat Joe Biden kom med en udmelding klokken 6.30 dansk tid.

Biden talte fra Delaware, hvor han bor og har befundet sig på valgdagen med sin kone Jill.

Det netop igangværende præsidentvalg er endnu for tæt til, at man komme med en afgørelse.

- Jeg er her i aften for at sige, at vi er på vej til at vinde valget. Vi vidste, det ville tage en del tid, før vi får resultatet. Det er ikke ovre, før alle stemmer er talt. Men vi har det godt med, hvor vi er.

- Jeg har det godt med, hvor vi er. Det er ikke forbi, før alle stemmer er talt op, lød det fra Biden, der fortsatte:

- Vi føler os godt med i Arizona, vi har vundet Minnesota. Vi har det godt med Wisconsin og Michigan. Og det kommer til at tage noget tid at tælle op, men vi kommer til at vinde Pennsylvania.

- Det kan godt være, det tager noget tid. Men det er ikke op til hverken mig eller Trump at afgøre valget. Det er op til de amerikanske vælgere.

Få minutter før Biden indtog scenen, blev det meldt ud, at han faktisk havde tabt Florida, hvorfor Trump fik 29 valgmænd.

