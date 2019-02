Underhuset afslår forlængelse af brexit-forhandling

Det britiske parlament vil ikke opfordre regeringen til at forlænge forhandlingerne med EU om brexit

Storbritanniens premierminister Theresa May tabte torsdag en symbolsk afstemning i det britiske parlament.

I en ud af flere afstemninger valgte parlamentarikerne at afvise støtte til Mays planer om at forsøge at ændre elementer i den plan, som hun har forhandlet sig til med EU.

303 stemte nej til regeringens forslag, mens 258 stemte ja. Resultat risikerer at svække premierministeren i fremtidens forhandlinger med EU.

Torsdag aften klokken 18 dansk tid indledte Underhuset afstemninger om tre ændringsforslag til Mays brexitplan. Alle tre forslag blev stemt ned.

Det første forslag på dagsordenen var blevet stillet af det skotske nationalistpartis gruppeleder, Ian Blackford.

Her opfordrede lederen regeringen til at forlænge forhandlingerne om briternes skilsmisse med EU i tre måneder.

Men heller ikke det overlevede en afstemning i parlamentet. 315 medlemmer stemte nej til Blackfords forslag, mens 93 stemte ja.

Det næste forslag, kom fra Jeremy Corbyn, der krævede en ny afstemning om en revideret skilsmisseaftale eller en debat om, hvad der skal ske fremadrettet.

- May burde komme med en sammenhængende plan, siger Corbyn foran forsamlingen af folkevalgte parlamentarikere efter afstemningen.