Ungarere er mere optaget af krav om retsstat end danskere

Pengekassen i EU skal kun åbnes for projekter i lande, hvor demokratiske principper for en retsstat overholdes, mener et stort flertal.

Kravet kommer fra europæerne i EU.

77 procent støtter ifølge en undersøgelse, som Kantar har udført på vegne af EU-Parlamentet, princippet bag en ordning, der kobler retsstat og udbetalinger, og som aktuelt splitter EU-landene.

Ungarn og Polen har nedlagt veto mod dette i de aktuelle forhandlinger om budgettet.

Men undersøgelsen viser også, at der blandt borgerne i de to lande er større opbakning til et sådant princip, end der er i Danmark, Holland og yderligere tre EU-lande.

72 procent af ungarerne og polakkerne er enten 'helt enige' eller 'delvist enige' i dette udsagn:

'Er du enig eller uenig i, at EU kun bør udbetale penge til medlemslande, hvis deres regeringer har implementeret retsstats- og demokratiske principper'.

I Danmark er andelen 71 procent. Topscorer er Cypern med 89 procent.

Spørgsmålet om den såkaldte retsstatsmekanisme har genantændt en krise i forhandlinger om EU-budgettet. Mange lande kræver, at ordningen skal være en del af aftalen om budgettet for 2021 til 2027.

Det blokerer for den enighed, der er nødvendig, for at de coronaramte lande efter nytår kan få penge fra en enorm genopretningspulje.

Netop pandemien fylder meget i undersøgelsen fra Europa-Parlamentet. Her er borgere blevet spurgt til EU's budget. I 18 af 27 lande mener et flertal af borgerne, at sundhed skal være en topprioritet.

Ønsket er særligt stort i lande som Spanien, Grækenland og Portugal.

Danmark er ikke blandt de 18. Danskere har klima som topprioritet sammen med to andre - Tyskland og Østrig.

De økonomiske følger af pandemien har også sat et aftryk.

39 procent svarer, at krisen allerede har påvirket deres indkomst, mens 27 procent forventer, en sådan negativ effekt vil komme.

Ifølge undersøgelsen mener to tredjedele af borgerne i EU, at landene skal give unionen mere magt til at håndtere en krise som den aktuelle pandemi.

Det er et synspunkt, som blandt andet den danske regering klart har afvist. EU skal ikke have mere kompetence på sundhed, mener regeringen.