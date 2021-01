Ungarn går uden om EU og godkender vacciner

Ungarn går uden om EU og har givet en foreløbig godkendelse af vacciner fra svensk-britiske AstraZeneca og Rusland.

Det oplyser kabinetchef for premierminister Viktor Orbán ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det er ventet, at Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) på et møde i næste uge skal tage stilling til en godkendelse af coronavaccinen fra AstraZeneca.

Det har EU-landet Ungarn dog tilsyneladende ikke tænkt sig at vente på.

EU-Kommissionen har hidtil forhandlet med selskaber, der producerer vacciner mod covid-19, på vegne af alle 27 medlemslande.

Forhandlingerne omfatter dog ikke køb af den russiske vaccine, der er blevet døbt Sputnik V, som nu også er godkendt til nødbrug i Ungarn.

Det skyldes udbredt skepsis i Vesten over for vaccinen, der blev godkendt i Rusland, før alle kliniske test var gennemført.

Ungarns udenrigsminister, Péter Szijjártó, vil torsdag rejse til Moskva for at drøfte opkøbet af den russiske vaccine, skriver Reuters.

Allerede onsdag var der forlydender om, at Ungarn var tæt på at godkende den russiske vaccine.

Netmediet Origo skrev samme dag, at vaccinen fra AstraZeneca allerede var blevet godkendt.

Det fremgår ikke af meldingerne, hvad den foreløbige godkendelse kommer til at betyde for leveringen af vacciner til Ungarn.

Ungarn er således som EU-land omfattet af den distributionsaftale, som EU-Kommissionen har indgået med selskaberne.

Ungarns nationalistiske regering har kritiseret EU for at være for sløv i forhandlingerne med vaccineproducenterne.

Thomas Senderovitz, administrerende direktør i Lægemiddelstyrelsen, har gentagne gange udtalt, at Danmark ikke kommer til at udstede nødgodkendelser af vacciner.