Ungarn stemmer om LGBTQ-rettigheder på stor valgdag

Det er ikke kun, hvem der skal være Ungarns næste premierminister, befolkningen skal stemme om søndag.

Der er også en folkeafstemning, som drejer sig om LGBTQ-spørgsmål.

Det er landets nuværende leder, Viktor Orbán, som har foreslået, at der skulle være en folkeafstemning om en lovgivning, der begrænser skolers undervisning om homoseksualitet, og emner der relaterer sig til transkønnethed.

Loven forbyder brugen af materialer, der ses som værende promoverende i forhold til homoseksualitet og kønsskifte, i skolerne.

Det skulle angiveligt være et middel til at forhindre børnemisbrug.

Dog ser EU anderledes på loven, der blev vedtaget i Ungarns parlament sidste år.

Den er diskriminerende og i strid med europæiske værdier om tolerance og individuel frihed, har det lydt fra Bruxelles ifølge Reuters.

Samme toner er kommet fra aktivister. De mener, at loven er 'homofobisk' og diskriminerende over for LGBTQ-samfundet, skriver nyhedsbureauet AFP.

Orbán har igennem sin regeringstid indskrænket rettighederne for homoseksuelle og andre minoriteter.

Parlamentet i Ungarn vedtog eksempelvis i maj 2020 en lov, der forhindrer transpersoner i at skifte køn juridisk.

Selv om den russiske invasion af Ukraine har været i fokus op til søndagens valg, er afstemningen forblevet et centralt punkt i Orbáns politik.

- Vi er forenede, og derfor vil vi også vinde folkeafstemningen. Hvormed vi ved vores grænser vil stoppe kønsvanviddet, der skyller ind over den vestlige verden, sagde han ved et vælgermøde 15. marts ifølge Reuters.

Viktor Orbán blev senest genvalgt i 2018 og repræsenterer partiet Fidesz.

Et vidt spænd af ungarske politiske partier er gået sammen for at sørge for, at Viktor Orbán mister embedet efter valget.

De seks partier, der har udfordret ham direkte, spænder over alt fra det socialdemokratiske DK til det grønne parti og højreorienterede Jobbik.