Ungdommen på folkemøde: Lyt til os, politikere!

Valbyparken er i disse dage stuvende fuld af unge mennesker, der debatterer perfekthedskultur, uddannelse og det, der ellers rør sig for danske unge.

Det er tredje gang, at Ungdommens Folkemøde bliver afholdt, og det gode vejr har fået mange unge væk fra skolebænken og ind på pladsen.

Og blandt de mange unge, var der især en holdning, der gik igen. De 'voksne' politikere lytter ikke til ungdommen.

- De unge er skarpere, end politikerne lige tænker

De to veninder mener, at de unge er meget mere engagerede og interesserede, end politikerne ved. Foto: Mogens Flindt

Andrea Svan, 23 år og læser til sygeplejerske og Louise Moe, 27 år og administrator

- Det er virkelig, virkelig dejligt, at der bliver holdt et folkemøde for de unge, siger Andrea.

Og veninden stemmer i.

- Ofte er unge mennesker mere interesserede og engagerede, end man lige skulle tro, siger Louise.

- Lytter politikerne nok til de unge og deres behov?

- Det kunne godt blive bedre. Jeg tror, man undervurderer de unge lidt, siger Andrea.

- De er skarpere, end politikerne lige tænker.

- Man skal selv tage initiativ

De to unge drenge mener også, at de unge har et ansvar for at få indflydesel. Foto: Mogens Flindt

Christian Hansen, 16 år, går i 1.g på Niels Brock og Daniel Behbahni, 15 år, går i 1.g på Niels Brock

De to gymnasiedrenge er blevet hevet til folkemøde af deres samfundfagslærer, men de interesser sig også for politik.

- Der er mange ting, der er politik, man behøver ikke være i et politisk parti for at være politisk aktiv, siger Christian.

Og politikerne kunne godt blive lidt bedre til at lytte til de unge, men de unge skal også selv gøre noget.

- Det handler om selv at tage initiativ til at være aktiv. Der er ikke nogen, der har tænkt sig at lytte til en, hvis man ikke selv er aktiv, siger Daniel.

På sin ene overarm har 15-årige Daniel et klistermærke, der tilkendegiver, at han er imod tildækningsforbuddet. Men selvom han er uenig i politikken, kan han godt se det demokratiske i det.

- De er jo valgt af flertallet, så på den måde, er det jo sådan, det er. Men derfor kan man jo stadig være imod det, siger han.

- Der er jo ikke nogle voksne politikere til stede

Julie og Marina efterlyser nogle flere voksne politikere, der interesserer sig for de unges dagsordener. Foto: Mogens Flindt

Julie Frøkjær, 25 år, arbejder hos Ventilen og Marina Janell, 25 år, studerende

- Jeg synes, det skal være der! Det er et super godt, at de unge kan være med til at definere, hvad demokrati er, siger Marina.

Men der mangler noget.

- Når man kigger rundt her, er der jo ikke nogen voksne politikere til stede. De burde jo være her og gå rundt og lytte til de unge, fortæller Julie.

Og det er en generel ting.

- Politikerne burde lytte mere til, hvad de unge har at sige.

- Der er mange, der bare overser os

Line Jensen, 17 år, elev på Kold College i Odense

17-årige Line er taget helt fra Odense med sin skole for at lave en samfundsfagsopgave til folkemødet.

- Det er ret interessant, at der kommer så mange for at snakke om tingene.

Og Ungdommens Folkemøde kan være med til at løse et af ungdommens største problemer, mener Line.

- Vi samles om de forkerte formål. Der er rigtig mange, der samles om alkohol og rygning. Derfor er det fedt, at det handler om noget andet her.

Men der er også plads til forbedring fra politikernes side.

- Der er nogen, der lytter til de unge, men der er også rigtig mange, der bare overser, fordi de tænker: 'De er jo bare unge, de har ikke noget, at skulle have sagt, siger hun.

Mette F.: - Det skal man sige, når man er ung

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, havde også fundet vej til Valbyparken. Her holdt hun en fem minutter lang ølkassetale om klimaet og unges psykiske helbred. Efterfølgende brugte hun fem-ti minutter på at snakke og tage billeder med de mange fremmødte unge, inden det var pressens tur.

Skal I 'voksne' politikere blive bedre til at lytte til de unge?

- Det der tror jeg, ungdommen har ment i endnu længere tid, end jeg har levet. Det skal man sige, når man er ung.

- Jeg synes egentlig, at opmærksomheden på, hvordan unge har det, den er rimelig stor.

Mette Frederiksen fortæller, at hun også selv syntes, at de voksne politikere ikke lyttede til ungdommen, da hun selv var ung. Foto: Mogens Flindt

- Vi er jo ikke unge mere, selvom man godt kan føle sig ung en gang i mellem, så er der jo stor forskel på at være 17 og være 40, så der er egentlig noget rigtigt i det, siger den 40-årige socialdemokrat.

Så I skal blive bedre til at lytte til de unge?

- Ja, selvfølgelig skal vi det. Den bedste måde at sikre, at vi bliver gode til det, er, at de unge gør det, som de gør her og råber op, siger hun.