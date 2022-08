'Ungdomsparti' i strid modvind: Pinligt

En regulær shitstorm har ramt Enhedslistens ungdomssamarbejdsparti Rød-Grøn Ungdom.

Søndag lagde de nemlig en video op på deres Instagram-profil med videobidder fra en studietur til Palæstina.

En detalje i allerførste klip har dog fået sindene i kog hos mange på Twitter og Instagram. Her kan man nemlig se medlemmerne på vej til at stige ombord i et Ryanair-fly.

Og det stemmer altså ikke overens med moderpartiet, Enhedslistens, kamp mod dårlige arbejds- og lønvilkår. En kamp som Rød-Grøn Ungdom i den grad også er en del af.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

Boykot

Ryanair har været i vælten for at behandle sine medarbejdere dårligt, og i 2015 pressede Enhedslisten endda på for et boykot af det irske lavprisselskab i Danmark.

Annonce:

'Hey Rød-Grøn Ungdom og Enhedslisten. Har I glemt, at Ryanair dumper løn- og arbejdsvilkår og forsøger at undergrave den danske model? Rækker jeres solidaritet ikke længere end billige flybilletter, spørger DSU Københavns tidligere formand, Cecilie Sværke Sommerlund, på Twitter.

Og hun var langt fra den eneste, der kunne se det hykleriske i situationen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lægger sig fladt ned: - Det er for ærgerligt

Rød-Grøn Ungdom ville ikke stille op til interview med Ekstra Bladet, men ville kun gå med til at svare på skrift.

Hvorfor har Rød-Grøn Ungdom fløjet med Ryanair, når Enhedslisten har tordnet imod dem i årevis?

'Det skulle vi ikke have gjort. Ryanair vil ikke tegne overenskomst og behandler i øvrigt deres ansatte elendigt. Det stemmer ikke overens med vores kamp for ordentlige løn- og arbejdsvilkår, og det kommer ikke til at ske igen.'

I har fået et hav af kritik oven på det her – kan I forstå den kritik?

'Ja. Det er Rød-Grøn Ungdoms ansvar, at vores medlemmer rejser ansvarligt i forbindelse med studieture. Det vil vi være mere obs på i fremtiden.'

Annonce:

Forventer I, at folk stadig tager jer seriøst, når I fremadrettet kræver gode arbejds- og lønvilkår på arbejdsmarkedet samt grøn omstilling, men I selv flyver med Ryanair?

'Vores medlemmer laver rigtig meget vigtigt arbejde og aktivisme for at sikre gode løn- og arbejdsvilkår og for at bremse klimakrisen. Det er simpelthen for ærgerligt, hvis en flytur skal overskygge det fantastiske frivillige arbejde. Og det er klart, at vi ikke kommer til at flyve med Ryanair igen.'

Er det Rød-Grøn undoms generelle politik, at andre skal vælge Ryanair fra, men når I skal på studietur, så er det lige meget?

'I udgangspunktet mener vi, at svarene på vores samfunds udfordringer findes i politik. Derfor arbejder vi for at skabe politisk forandring. Men selvfølgelig er det ikke vores politik, at vi selv skal sno os uden om ansvaret, og vi kommer ikke til at flyve med Ryanair igen.'

Forstår I det hykleriske i denne her situation?

'Det er helt klart, at vi i Rød-Grøn Ungdom ikke skal flyve med Ryanair. Og det kommer vi heller ikke til at gøre igen.'

Annonce:

Hvordan vil I sikre, det ikke kommer til at ske igen?

'Vi kommer selvfølgelig til at benytte anledningen til at starte en samtale med vores medlemmer om, hvorfor vi ikke vil benytte os af selskaber, der underminerer deres ansattes ret til gode løn- og arbejdsvilkår.'

På Twitter har I givet samme svar flere gange, hvor I skriver, at en gruppe medlemmer af RGU selv har planlagt en studietur til Palæstina. Hvis en gruppe medlemmer selv har planlagt den, hvorfor står den så noteret i jeres årsstrategi, og hvorfor bruger medlemmerne jeres officielle Instagram?

'Det er korrekt, at det var en gruppe medlemmer af RGU, der planlagde en studietur til Palæstina. Det begyndte de på sidste år, og stillede på den baggrund et forslag om at få turen skrevet ind i årsstrategien, som er et papir, der beskriver aktiviteter for det kommende år.

Annonce:

Det forslag blev vedtaget på Landsmødet i 2022, og siden har gruppen fortsat planlægningen og afholdt turen. Rød-Grøn Ungdom er en organisation, der giver vores medlemmer og lokalafdelinger en høj grad af frihed til selv at planlægge aktivitet, og det er blandt andet den aktivitet, vi deler på vores sociale medier, herunder Instagram,' skriver Rød-Grøn Ungdom i et mailsvar.

Enhedslisten var heller ikke interesseret i at stille op til interview med Ekstra Bladet, men partiets pressetjeneste gav følgende svar på skrift:

'Rød-Grøn Ungdoms aktiviteter er deres eget anliggende, men vi er meget enige i beslutningen om ikke at benytte Ryanair,' skriver de i en sms.