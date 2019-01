Ups! Dette foto kan have afsløret hemmelig plan

USA's nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, nævnte intet om en militær intervention, da han mandag præsenterede nye økonomiske sanktioner mod Venezuela.

Men et foto af John Bolton, der er taget under pressemødet, har skabt opmærksomhed i USA.

På en blok, som rådgiveren holder under armen, står ordene: '5000 tropper til Colombia.'

Det var først efter pressemødet, at amerikanske medier bemærkede ordene på den gule blok.

Det Hvide Hus ønsker ikke at uddybe sagen.

- Præsidenten har gjort det klart, at alle muligheder holdes åbne, lyder det kortfattet til Associated Press.

De nye sanktioner blev annonceret af finansminister Steven Mnuchin og national sikkerhedsrådgiver John Bolton. Foto: Reuters

'5000 tropper til Colombia', står der. Foto: Reuters

Colombia, der deler grænse med Venezuela, er allieret med USA i modstanden mod Venezuelas præsident Nicolas Maduro.

Colombias udenrigsminister, Carlos Holmes, siger dog, at han ikke ved, hvorfor John Bolton havde ordene '5000 tropper til Colombia' på sin blok.

Han understreger, at Colombia vil fortsætte med at lægge et 'politisk og diplomatisk' pres på Venezuela, skriver Asssociated Press.

Nægter at trække sig

USA's præsident, Donald Trump, har længe forsøgt at presse præsident Maduro til at afgive magten til oppositionen.

I sidste uge valgte USA sammen med en række andre lande at anerkende oppositionsleder Juan Guaido som fungerende præsident i stedet for Maduro.

Maduro har dog nægtet at afgive magten, som han vandt i et omstridt præsidentvalg i maj.

Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, mener, at han har landets forfatning på sin side. Foto: Reuters

Både USA og EU har vurderet, at valget ikke levede op til selv de laveste internationale standarder.

- Vi har gentagne gange afsløret Maduro og hans kumpaners korruption, lød det fra John Bolton, da han annoncerede de nye sanktioner mod det statsejede olieselskab.

Nicolas Maduro siger, at USA står i spidsen for et kupforsøg mod ham og hans regering, der støttes af landets militær samt Kina og Rusland.