Ups! Forsker mente præcis det modsatte

Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Skaarup mener, at somaliere i Danmark sætter deres religion over loven og hensynet til resten af samfundet midt i coronapandemien.

Problemet er bare, at den forsker, som Skaarup bruger som rygdækning, mener det stik modsatte.

På lørdagens pressemøde sagde statsminister Mette Frederiksen, at hun ikke ønsker et samfund 'hvor enkeltpersoner eller grupper bliver hverken dæmoniseret eller - endnu værre - chikaneret. 'Hun sagde videre, at hun 'grundlæggende ikke tror på, at nogen ønsker at blive syge.'

- For mange med ikke-vestlig baggrund er smittet, lød det fra Mette Frederiksen på et pressemøde lørdag. Video: Ritzau Scanpix.

Opfordringen kommer efter, at det den seneste tid har skabt stor forargelse hos flere partier på højrefløjen, at somaliere i Aarhus har været overrepræsenteret blandt coronasmittede.

Statsministeren: For mange med ikke-vestlig baggrund er smittet

Det har fået DF til at foreslå obligatorisk mundbind til smittede, elektronisk fodlænke og en stramning af forsamlingsforbuddet i ghettoområder. Peter Skaarup har flere gange på sociale medier skrevet, at han mener, at de mange nye smittede med udenlandsk baggrund er udtryk for, at integrationen er mislykkedes.

- Peter Skaarup, Mette Frederiksen sagde på dagens pressemøde, at det var vigtigt ikke at begynde at dæmonisere særlige befolkningsgrupper. Er du enig i det?

- Det er der ikke nogen der har gjort. Det er en kendt sag, at der altså er nogle grupper, som sætter religionen over loven og er ligeglade med at tage hensyn til alle os andre, fordi det er vigtigere for dem at gå til begravelse og stå tæt op ad hinanden. Det er ikke en dæmonisering. Det er bare fakta. Jeg synes, hun skyder gråspurve med kanoner.

- Men kan det ikke også være en plausibel forklaring, at de bor tættere sammen og har udsatte jobs med større borgerkontakt?

- Ja, altså det er fakta, at somaliske familier bor tættere sammen. Og de har også tit bedsteforældrene boende hos sig. Det er et faktum. Men det ændrer jo ikke ved, at der er brug for en langt hårdere kurs over for dem, der bor i de her ghettoer... Altså problemet er jo bare, at der er nogen grupper her, der ikke vil integrere sig. Og det har altså en stor del af ansvaret for, at vi nu står i en situation, hvor smitten breder sig.



Dansk Folkepartis Peter Skaarup. Foto: Jens Dresling

- Men hvis nu forklaringen primært er, at de bor tættere sammen og har mere udsatte jobs, vil du så sige, at det er problematisk, at du kæder coronasmitte sammen med mislykket integration?

- Jo, altså, hvis det kun var det, at man boede tættere sammen, der var årsagen. Men jeg har set en forsker for nylig, der sagde, at en del af det her er, at de bringer deres kultur med sig, og at de ikke ønsker at sætte den til side, når der er en smitte.

- Hvad var det for en forsker?

- Ja, det kan jeg lige prøve at finde her. Det var JyskeVestkysten, der havde talt med ham forleden. Den kan jeg lige prøve at google og sende til dig.

Efter interviewet sms'er Peter Skaarup linket på en artikel i JydskeVestkysten, hvor Christian Wejse, der er ekspert i infektionssygdomme og lektor i global sundhed, bliver interviewet.

I artiklen udtaler lektoren følgende på JydskeVestkystens spørgsmål om, hvorvidt somaliernes kultur ikke spiller en rolle i forhold til udbruddet:

'Jo, det gør den i form af samværsformer, hvor mange de er sammen med, og fejring af eid er også en kulturel begivenhed, så selvfølgelig spiller kultur en rolle. Kulturelt har somaliernes udvidede familie en større betydning, end den har i en etnisk dansk kontekst. Derfor har de måske også færre barrierer i forhold til deres udvidede familie, som måske også kommer på besøg og overnatter. Jeg anholder bare den lidt hurtige konklusion om, at somalierne qua deres kultur og etnicitet er fuldstændig ligeglade med retningslinjer og ikke kan finde ud af at overholde dem. Det er der ikke belæg for.

I artiklen siger lektoren også, at han bliver 'en lille smule irriteret' når han hører nogle sige, at overhyppigheden skulle skyldes, at det somaliske miljø ikke kan eller vil følge retningslinjerne.

- Det mener jeg ikke, der er belæg for at sige, og jeg synes ikke, man skal kaste en masse skyld på mennesker, som uforvarende er smittet med en utrolig smitsom sygdom, siger han.

Det er en meget lille del af de aarhusianske somaliere, der er smittet med coronavirus. Men det er blevet blæst op, og det har konsekvenser for de dansk-somaliske borgere, siger flere af dem til Ekstra Bladet. Video/redigering: Ernst van Norde/Signe Skov

På JydskeVestkystens opfølgende spørgsmål om, hvorvidt Christian Wejse oplever, at etniske minoriteter tager sygdommen mindre alvorligt, svarer han:

'Nej. Jeg har indtryk af, at det er meget varieret, ligesom det er i resten af samfundet. Du kan sagtens finde eksempler på unge mennesker, der drøner rundt og er ligeglade med at holde afstand, og du kan finde nogle, der har været i flyverskjul i månedsvis. Ligesom du kan finde etniske danskere, der er ligeglade, og nogle, der har båret maske siden 11. marts.'

Ekstra Bladet har derfor ringet til lektor i global sundhed Christian Wejse for at spørge, om det er rigtigt, at han mener, at somalierne 'bringer deres kultur med sig og ikke ønsker at sætte den til side, når der er en smitte,' som Dansk Folkepartis Peter Skaarup hævder.

- Nej, det har han fuldstændig misforstået, siger lektoren og fortsætter:

- Det er der ikke noget som helst belæg for at sige, og det har jeg i hvert fald ikke sagt.



Lektor i global sundhed, Christian Wejse. Foto: Aarhus Universitet

Derfor ringer Ekstra Bladet tilbage til Dansk Folkepartis Peter Skaarup:

- Du sagde, at du havde læst en forsker sige, at de her somaliere ikke ønskede at sætte deres kultur til side, når der var smitte. Men han siger jo nærmest det modsatte i interviewet, nemlig at der ikke er belæg for at sige, at overrepræsentationen skulle skyldes, at det somaliske miljø hverken kan eller vil følge retningslinjerne?

- Ej, så tror jeg, at jeg enten har sagt forkert, eller også har du tolket, det jeg sagde, lidt forkert.

- I forhold til det, jeg sagde med, at man sætter religionen over hensynet til det øvrige samfund, var det Berlingske, jeg læste, hvor en person forklarede, hvorfor det er, at det går galt i forbindelse med fx en begravelse,

- Men det at en enkelt helt almindelig person, fortæller om sin egen teori i en avis, er det nok til, at du vil gå ud og konkludere, at der er tale om et generelt problem med somaliere på det her område?

- Det er ikke i sig selv nok. Men det falder jo sammen med mange andre oplysninger, om hvad der foregår i de her miljøer. Vi har også set det med bønnekald i Gellerupparken, hvor man mødes og sidder tæt sammen, selvom der er afstandskrav. Vi har set det ved mange lejligheder og vi modtager mange oplysninger, og så danner vi vores indtryk ud fra det.

