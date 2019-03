Ups! Trump kludrer i navnet på Apple-direktør

Selv en præsident kan kludre rundt i navne, også selvom det drejer sig om navnet på den administrerende direktør for et af verdens største tech-firmaer.

Det beviste den amerikanske præsident, Donald Trump, da han onsdag deltog i et møde for American Workforce Policy Advisory Board.

Efter at have rost Apple til skyerne for at skabe jobs i USA, takkede han for Tim Cook, administrerende direktør i Apple, for indsatsen, og her skete bommerten.

- Vi sætter meget stor pris på det, Tim Apple, lød det fra præsidenten, som tilsyneladende ikke selv opdagede fejlen.

Trump fortsatte i hvert fald ufortrødent med at tale om kriminalitetsstatistikker, den kontroversielle grænsemur til Mexico samt narko- og menneskesmugling, som ifølge præsidenten har foregået 'i en million år', uden at nogen har gjort noget ved det. Før Trump-administrationen tog fat på problemet, forstås.

Se præsidentens navne-bommert i videoen over artiklen.