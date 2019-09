Uro i Venstre: Sendte prompte mail efter Støjberg-kandidatur

Efter at Inger Støjberg (V) havde meldt sit kandidatur til næstformandsposten i Venstre, sendte formand for Venstres regionsbestyrelse i hovedstaden en mail til Ellen Trane Nørby (V).

I mailen opfordrede han hende til at melde sig som kandidat.

- Det, jeg ønskede, var en valgmulighed for Venstres medlemmer, så man ikke bliver præsenteret for en færdig pakke, men at man får en reelt valg, siger Bo Madsen.

Ellen Trane Nørby sagde mandag aften i et interview med avisen Danmark, at hun også er kandidat til posten som næstformand. Det betyder, at der bliver kampvalg, når Venstre holder ekstraordinært landsmøde 21. september.

OVERBLIK: Partifæller der ønsker Støjberg som næstformand Inden Ellen Trane Nørby mandag meldte sit kandidatur som Venstres næstformand, har en række af partiets profiler indikeret, at de mener, at tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg bør blive ny næstformand i partiet. Støjberg var den første til at melde sit kandidatur, og lige nu er der kampvalg på vej mellem Støjberg og Trane Nørby. Jakob Ellemann-Jensen er i øjeblikket eneste formandskandidat Få her et overblik over Venstre-medlemmer, der støtter Støjberg: * Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører og formandskandidat i Venstre, Til Jyllands-Posten: - Inger er nærmest personificeringen af en strømning i vores parti, som er vigtig at lytte til. Inger og jeg har forskellige måder at italesætte ting. Jeg tror, at vi tilsammen favner bredere, end jeg gør alene. Derfor synes jeg, at Inger er et stærkt kort. * Karsten Lauritzen, forsvarsordfører og tidligere skatteminister, til Politiken: - At næstformanden skal hedde Inger Støjberg, handler om at kunne lave et godt team. * Sophie Løhde, næstformand for Venstres folketingsgruppe, til Ritzau: - Jeg er ikke i tvivl om, at Inger Støjberg kunne blive en rigtig god næstformand for Venstre. * Marcus Knuth, folketingsmedlem, på Facebook: - Jeg bakker helhjertet op om Jakob Ellemann-Jensen og Inger Støjberg som formand og næstformand - hvis de ellers selv vil. * Michael Aastrup Jensen, folketingsmedlem, til DR: - Jeg peger personligt på Inger Støjberg. Hun er en kæmpe kapacitet for vores parti, siger han og uddyber, at Inger Støjberg som næstformand sammen med Jakob Ellemann-Jensen som formand vil udgøre "et perfekt makkerpar". * Carsten Kissmeyer, folketingsmedlem, til DR: - Inger Støjberg er et godt bud på vores nye næstformand – måske i en konstruktion, hvor vi har to næstformænd. * Erling Bonnesen, folketingsmedlem, til DR: - Hun kunne bestemt være et godt bud. Men det skal jo så være op til Inger Støjberg og eventuelt andre at melde ud, om de vil stille op. * Preben Bang Henriksen, folketingsmedlem: - Jeg håber, at Inger Støjberg kan blive næstformand. Hun vil være det perfekte match (med Jakob Ellemann-Jensen, red.). - Vigtigt er det imidlertid, at Ellemann og Støjberg på alle væsentlige politikområder får afstemt holdning, så vi ikke om et halvt år står over for en genopførsel af eksempelvis uenigheder om SV-samarbejdet. Udlændinge- og integrationsordfører Mads Fuglede, finansordfører Troels Lund Poulsen, kulturordfører Britt Bager, færøordfører Thomas Danielsen og medlem af Folketinget Lars Christian Lilleholt har også udtrykt støtte til Støjberg. Kilder: Ritzau, DR, Politiken. Vis mere Luk

Gode kandidater

Bo Madsen kalder både Inger Støjberg og Ellen Trane Nørby for 'hammergode kandidater'. Det er hans overbevisning, at de begge vil formå at samle det splittede Venstre, men der er naturligvis nuanceforskelle.

- Ellen Trane Nørby viste under forhandlinger om sundhedsreformen, at hun loyalt står i spidsen for et projekt, uagtet at det gav hende nogle skrammer i baglandet, siger Bo Madsen.

- Hun er den loyale partisoldat, som arbejder for det projekt, hun bliver sat i spidsen for. Så jeg tror også, at hun kan være en god samlende effekt for Venstre.

Leif Krarup, som er formand for Venstre i Region Syddanmark, har også efterlyst flere kandidater.

- Der er ingen skade til et demokrati, at de delegerede har flere kandidater at vælge imellem, siger han.

Krarup er meget optaget af, at næstformanden vil være med til at sørge for, at folketingsgruppen lytter mere til det regionale og det kommunale bagland.

Støtter Ellen Trane

I den forbindelse lægger han ikke skjul på, at han støtter Ellen Trane Nørby.

- Derfor støtte jeg Ellen Trane, fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi får skabt en god dialog mellem de forskellige led, siger Leif Krarup.

Hos Venstre i Region Midtjylland vil formand for regionsbestyrelsen Jens Nicolai Vejlgaard lade de delegerede ved det ekstraordinære landsmøde selv tage stilling til, hvem de ønsker at få som næstformand.

Han ønsker ikke at sætte navn på, hvem han selv foretrækker.

- Det vil i hvert fald ikke gøre noget, at vi har en næstformand, der lytter til baglandet, siger han.